Roma, in ascensore a Ostiense spunta un messaggio contro i puzzoni: "In meno di un minuto siete capaci di..."

Roma, in un ascensore in zona Ostiense è comparso un cartello perfetto contro chi non usa acqua e sapone: ecco cosa c'è scritto

Roma, la capitale d'Italia, è una città ricca di storia, arte e cultura. Ci sono molte attrazioni da visitare. In primis, il Colosseo, uno dei simboli più iconici della città e uno dei monumenti più visitati al mondo. Questo antico anfiteatro romano è stato costruito nel I secolo d.C. ed è stato utilizzato per spettacoli gladiatori e giochi pubblici. C'è poi il Foro Romano che era il centro della vita politica, economica e sociale dell'antica Roma, mentre oggi è un vasto sito archeologico che offre uno sguardo sulle rovine degli edifici e templi.

Il Pantheon è un altro tempio romano antico ed è uno degli edifici meglio conservati di Roma. Il suo design sorprendente, con una grande cupola aperta (oculus) al centro, è un'attrazione imperdibile. Questa parola è perfetta anche per descrivere la Fontana di Trevi, costruzione barocca verso cui lanciare una moneta per ottenere fortuna. Piazza di Spagna e la Chiesa di Trinità dei Monti sono altri due luoghi popolari, come anche Piazza Navona e Piazza Venezia. Il Vaticano, infine, rappresenta un posto indescrivibile, unico al mondo. E invece Ostiense?

Roma, in zona Ostiense sbuca un messaggio a dir poco esilarante: contro i puzzoni dell'ascensore

Ostiense è un quartiere situato nella parte sud-ovest di Roma, nella zona sud del fiume Tevere. È un luogo in crescita che offre un mix di storia, arte, cultura contemporanea e vivace vita notturna. Il quartiere prende il nome dall'antica strada romana "Via Ostiense", che collegava Roma al porto di Ostia antica. Tra i posti più caratteristici qui ci sono la Centrale Montemartini, un museo unico che si trova in una vecchia centrale termoelettrica del primo XX secolo, ma anche la Piramide Cestia (costruita come tomba per un magistrato romano nel I secolo a.C. e uno dei pochi esempi di piramidi presenti in città).

Il quartiere è famoso per la sua vivace scena di street art e graffiti. Le pareti dei suoi edifici sono spesso adornate con colorate opere d'arte urbana. E a proposito di arte, il messaggio comparso all'interno di un ascensore qui è davvero un'opera imperdibile. Altro che Caravaggio e Michelangelo! Nel montacarichi infatti qualcuno ha scritto: "Lavatevi zozzoni! Che con meno di un minuto lasciate la puzza in ascensore. Usate acqua e sapone".

La foto proviene dalla pagina Instagram @theromanpost, sempre attenta a quello che succede a Roma e dintorni. In effetti, come in tanti hanno commentato sotto al post, la puzza è qualcosa che contraddistingue quasi ogni ascensore - e per la verità ogni luogo, d'estate. Non tutti, infatti, conoscono l'esistenza del deodorante...

