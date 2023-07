Campania, altro che Capri, Ischia e Procida! "C'è un'isola più piccola, ma dal mare strepitoso": parola di TikToker

In Campania non ci sono solo Capri, Ischia e Procida. Esiste un'altra isola meno famosa, ma bellissima e tutta da esplorare: dove si trova questo angolo di paradiso

La Campania è una regione ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Tra le sue principali attrazioni ci sono Pompei (sito archeologico di fama mondiale, in quanto antica città romana sepolta dalle ceneri del Vesuvio durante l'eruzione del 79 d.C.), la Costiera Amalfitana (con caratteristici paesi come Positano, Amalfi e Ravello) e Napoli (luogo ideale per immergersi nella cultura italiana, gustando la pizza autentica, visitando il Museo Archeologico Nazionale e scoprendo il centro storico, Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO).

Citiamo anche come siti archeologici importanti la Reggia di Caserta (imponente palazzo reale costruito nel XVIII secolo, famoso per i suoi sontuosi interni e i giardini all'italiana) e Paestum (che ha impressionanti templi greci ben conservati). Eppure impossibile per chi giunge in Campania non fare un salto sulle due isole più amate: Capri e Ischia. La prima, più lussuosa, è famosa per le sue grotte marine, i giardini di Augusto e la celebre Piazzetta (ma anche per le boutique ad alto budget). La seconda si vede dal Golfo di Napoli, è nota per le sue terme, le spiagge e i suggestivi paesaggi naturali. C'è poi Procida, altrettanto affascinante. Ma se vi dicessimo che c'è una quarta isola suggestiva e poco considerata?

Campania, non solo le isole principali: ecco un angolo di paradiso da visitare secondo la nota TikToker

@travelwithcarmenaprile è un profilo di viaggi su TikTok davvero interessante. La giovane influencer infatti mostra dei posti nascosti, ma incantevoli. Anche stavolta ha fatto lo stesso portandoci in un angolo di paradiso. "Quest'isolotto ha una storia davvero particolare e si porta dietro diverse leggende legate al canto maledetto di una sirena che l'abitava. Tuttavia, ad incantare la gente oggi ci pensa proprio questo pezzetto di terra che è circondato da un mare che brilla come un diamante e ha delle sfumature incredibili. È l'isola di Punta Licosa e si trova in Cilento, a due passi da Castellabate", spiega la TikToker.

In didascalia, arrivano tutti i riferimenti per giungere sul posto: "Noi ci siamo arrivati con la barca partendo dal porto di San Marco di Castellate. Abbiamo passato la giornata proprio all'isola di Punta Licosa che offre colori dell'acqua strepitosi. Arrivando in macchina seguendo Punta Licosa sul navigatore, arriverete ad un cancello purtroppo non accessibile in quanto residenza privata. Motivo per cui da molti anni si sceglie di arrivarci via mare".

"Altra opzione sarebbe percorrere il sentiero di Punta Licosa a partire dal porto di San Marco. Il sentiero di Punta Licosa è lungo 5km A/R ma si attraversano posti meravigliosi e si giunge, prima al porto di Punta Licosa, poi sulla spiaggia di Punta Licosa, dove è possibile ammirare tutta la bellezza dell'isola di Licosa e il suo faro. Ovviamente con questa opzione non potrete arrivare sull'isolotto di Punta Licosa".

LEGGI ANCHE: Donna ordina un drink a domicilio: quando arriva il fattorino, rimane scioccata da quello che trova nel bicchiere