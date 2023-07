Donna ordina un drink a domicilio: quando arriva il fattorino, rimane scioccata da quello che trova nel bicchiere

Una donna racconta la sua brutta esperienza su TikTok: dopo aver ordinato un drink a domicilio si ritrova decisamente scioccata per quello che trova nel bicchiere

Una creator di TikTok nota come @emelywithane_ sul social cinese ha avuto una brutta esperienza con Uber Eats, soprattutto perché non vedeva l'ora di bere il proprio drink di Starbucks. In poche parole invece di arrivarle la bevanda - che aveva anche pagato di più in quanto voleva berla il prima possibile - non le è arrivato proprio un bel niente! Il bicchiere che avrebbe dovuto contenere il liquido, lo conteneva sì, ma in maniera decisamente ridotta, nonostante fosse sigillato. Naturalmente, la prima reazione della donna di fronte a quest'ingiustizia è stata esclamare: "Vi prego, ditemi qual è il senso!".

Nel video molto breve si vede all'inizio la donna che domanda al fattorino che cosa abbia di strano il drink che ha ricevuto. "Come hai fatto a rovesciarla?", chiede @emelywithane_ mostrando il fatto che la bevanda fosse ancora sigillata con tanto di adesivo. Il fatto è che la busta contenente il tutto è stata mostrata totalmente bagnata di liquido rosa. Ovviamente Emely non è affatto contenta di aver speso 20 dollari per un ordine che avrebbe dovuto arrivare in modalità veloce, ma non che avrebbe dovuto volatilizzarsi! "Naturalmente è arrivato qui troppo rapidamente", ha quindi concluso la cliente di Starbucks.

Donna ordina una bevanda a casa, quando giunge il fattorino a consegnargliela però ha una bruttissima sorpresa

Pare proprio che la storia di Emely e del suo Uber Eats andato malissimo per colpa del fattorino abbia interessato parecchio il popolo del web che non ha esitato a commentare la faccenda. D'altra parte sarà capitato a tutti almeno una volta nella vita di ricevere ordini e rimare delusissimi per le più svariate ragioni. In tanti affermano che secondo loro l'unico responsabile dello scempio è il rider. Per altri, invece, la TikToker avrebbe solo finto tutta questa storia per diventare virale incolpando due colossi come quello di sharing e Starbucks.

La maggior parte, comunque, l'ha sostenuta e alcuni utenti hanno addirittura taggato Uber e Starbucks per farle avere un risarcimento (trattasi probabilmente di persone che hanno avuto brutte esperienze simili). Ad ogni modo, sul sito di Uber Eats ci sono anche delle indicazioni da seguire per coloro i quali non ricevono un ordine completo: basta compilare un modulo, spiegare quello che è accaduto e allegare delle foto come prova. Ovviamente non è possibile sostituire un ordine, ma quello che si può fare è ottenere un rimborso e valutare in maniera negativa un fattorino (qualora il problema sia stato principalmente lui). Tutto ciò di certo non ha aiutato Emely ad avere la sua bevanda, però almeno un po' di giustizia sì!

