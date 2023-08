Spagna, scene da panico all'aeroporto: "Ma cosa succede ad Ibiza?"

Ibiza non ha bisogno di presentazioni. Quest'anno, però, se ne parla di più del solito grazie all'attacco del ritornello di 'Italodisco' dei The Kolors. Un turista si è recato presso l'aeroporto dell'isola ed ha registrato scene oggettivamente clamorose.

Gli anni passano e le mode cambiano, ma alcune località turistiche non conoscono crisi. Ibiza è una di queste. Anche nel 2023, l'isola ha fatto registrare spesso sold-out. Molte persone vi si recano solo per un weekend, altri per almeno una settimana. L'isola spagnola vanta un'offerta turistica completa: nonostante la maggior parte dei visitatori la scelga per le tantissime discoteche, esplorandola in maniera approfondita ci si accorge che alcuni angoli di Ibiza hanno un mare stupendo e delle vedute mozzafiato.

Ibiza, tuttavia, non è tutta rose e fiori. Dal 1996 al 2022, la popolazione è aumentata del 50%. D'altronde fa pur sempre parte dell'Unione Europea, motivo per cui tutti i cittadini degli altri stati comunitari vi si possono trasferire liberamente. In particolare, dal marzo del 2020 c'è stato un aumento incontrollato di nuovi residenti, gran parte dei quali 'nomadi digitali', attratti dalla possibilità di vivere su un'isola che offre un clima favorevole per quasi nove mesi l'anno. Ciò ha inevitabilmente portato a un aumento dei canoni di affitto e alcuni residenti storici di Ibiza, soprattutto coloro che percepiscono uno stipendio medio-basso, sono in difficoltà.

All'aeroporto di Ibiza scene da panico

Il clima favorevole da marzo a novembre, le cale mozzafiato e lo sballo in discoteca attirano ogni anno centinaia di migliaia di turisti, europei e non. Inevitabile, dunque, che i proprietari di immobili preferiscano la destinazione turistica, attratti dagli enormi guadagni, soprattutto da giugno a settembre. Inoltre aumenta sempre di più la richiesta di alloggi di lusso, da parte delle persone dal reddito alto. Agosto è probabilmente il mese più affollato dell'anno e l'aeroporto di Ibiza ne risente. Per quanto vicino al centro e ben attrezzato, in certi giorni 'soffre' l'enorme afflusso di persone. Non essendoci sedie a disposizione per tutti, si registrano spesso scene da panico, in particolare di mattina.



Il tiktoker John Summit inquadra decine e decine di giovani che dormono letteralmente per terra e li prende in giro: "Sono cotti". Dovendo prendere un volo mattutino, probabilmente molti di loro non hanno dormito dopo una notte in discoteca e hanno pensato di recuperare qualche minuto di sonno stendendosi sul pavimento dell'aeroporto, in attesa che aprissero i gate. È cosa nota: in una settimana ad Ibiza l'ultima cosa a cui si pensa è dormire. I tanti giovani europei stesi per terra sono soldati caduti dopo lunghe giornate di battaglia. Si rialzeranno? Riusciranno a prendere il loro volo Ryanair che li riporterà a casa? Visti i prezzi di Ibiza, è meglio non rimanerci nemmeno un minuto più del necessario.

