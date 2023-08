"La mia fidanzata continuava a indossare le mie mutande, mi sono vendicato così"

Un uomo ha condiviso un'esperienza di vita molto singolare. La sua fidanzata continuava a indossare il suo intimo maschile senza il suo permesso. Per convincerla a smetterla, ha architettato una vendetta semplice ma efficace.

Le (tantissime) ragazze in cerca di attenzioni sui social, parlano spesso di quanto sia bello indossare le felpe con cappuccio maschili. Spesso, infatti, si vantano di appropriarsi di alcuni pezzi di abbigliamento dei loro fidanzati. Se questi ultimi sono felici di cedergliele, ben venga. Ogni coppia stabilisce le regole utili affinché la relazione sia pacifica. Se regalare una felpa alla propria fidanzata è normalissimo, non lo è altrettanto indossare sistematicamente i vestiti del proprio partner. Un uomo si è sfogato in forma anonima su Reddit, parlando di un episodio piuttosto singolare: la sua fidanzata continuava a 'rubargli' le mutande, senza chiedergli il permesso.

Alcune ragazze, un po' per divertimento, un po' per comodità, indossano l'intimo maschile. La fidanzata dell'utente di Reddit era tra quelle. "Di recente la mia fidanzata ha iniziato a indossare tutte le mie mutande, boxer e slip. Non le interessano felpe, pantaloncini o camice: solo le mutande. Dice che sono comodissime e le piace come le stanno addosso", inizia così il suo sfogo. Siccome nelle coppie c'è un bisogno continuo di scendere a compromessi, il ragazzo ha cercato una via di mezzo: "Gliene ho comprate alcune, lo stesso tipo di quelle che indosso sempre, ma non le indossa. Dice che vuole mettere quelle che sono state messe da me".

La fidanzata che 'ruba' le mutande

L'utente spiega che, all'inizio, questa singolare abitudine gli sembrava "carina", ma da qualche mese non è più così felice. "A volte quando viene a casa prende anche tre paia al giorno. Le ho chiesto di smetterla, ma non mi ascolta. Inoltre ha iniziato a dire che nelle precedenti relazioni faceva lo stesso e nessuno dei suoi fidanzati si lamentava". Dal momento che la fidanzata non sentiva ragioni, il ragazzo si è 'vendicato' installando un lucchetto al cassetto in cui conserva l'intimo. Come prevedibile, la sua partner non ha reagito bene.

"La sua migliore amica mi ha detto che si è lamentata con lei, affermando che solo uno stro**o farebbe una cosa del genere. Capisco che sono solo mutande, ma credo anche che dovevo darle un segnale per il futuro, che c'è bisogno di rispettare le mie richieste e le mie proprietà". Dai commenti, si intuisce che questo particolare problema di coppia è divisivo. Un utente dà ragione all'uomo: "Deve rispettare le tue proprietà e i limiti. Se le hai chiesto di smetterla e lei non l'ha fatto, nel torto c'è lei". Altri, però, ritengono eccessivo l'uso di un lucchetto per delle mutande: "Ti sei mai chiesto perché le piacciano così tanto le tue mutande? Magari per lei è un modo per sentirsi più connessa a te. Comprane qualcuna in più, così non rimani mai senza. Oppure comprane una decina e mettile in un altro cassetto, senza dirglielo, così sei più tranquillo se lei prende le altre".

