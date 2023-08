Deodoranti, sullo scaffale del negozio compare questo avviso (breve ma eloquente)

Mai come nel periodo estivo, i deodoranti sono fondamentali. Alcuni di noi li acquistano in farmacia, altri al supermercato per comodità. In un negozio di articoli per la casa, è comparso un piccolo cartello con una scritta eloquente, che avvisa i furbetti.

I deodoranti sono importanti d'inverno e fondamentali d'estate. Quando fuori fa freddo, il rischio di sudare ed emettere cattivi odori è piuttosto basso. Nonostante ciò, spesso capita di entrare in luoghi eccessivamente riscaldati e, avendo addosso abiti invernali, potrebbe attivarsi la sudorazione. È abitudine più che buona e giusta, dunque, usare il deodorante 12 mesi l'anno, ma da maggio a settembre è letteralmente fondamentale. Come sanno bene gli abitanti di un condominio di Roma, dove poche settimane fa in ascensore è comparso proprio un 'attacco' a chi non si lava e non si profuma.

Per fortuna, coloro che non si lavano e non usano deodoranti rappresentano una minoranza. Su 100 persone, non noteremo le 99 che hanno cura per l'igiene persone, ma quella che emette odori sgradevoli. Molti di noi hanno una vera e propria passione per i deodoranti e sono alla ricerca perpetua della fragranza perfetta. Qualcuno meno curioso ha già trovato quella insostituibile per tutta la vita, poi ci sono le anime in pena che devono provarne uno diverso ogni volta. Tuttavia, tali individui hanno un dubbio: al di là del colore dell'etichetta e di quello che c'è scritto sopra, come si fa a sapere qual è il deodorante perfetto?

Al reparto deodoranti del supermercato compare un ordine perentorio

Il trucco più vecchio del mondo è quello di rimuovere il tappo protettivo del flacone e spruzzarne un po' sul polso, per poi annusarlo. Così riusciamo ad avere un'idea molto precisa della fragranza dei deodoranti in vendita. Tuttavia, un po' come chi porta la sabbia del mare a casa come ricordo, se tutti facessimo questa cosa, lentamente svuoteremmo tutti i deodoranti di uno scaffale. Ecco perché, in un negozio italiano, è comparso un piccolo cartello, con tre semplici parole, che non lasciano il minimo dubbio:

"Non posso provare". Tre semplici parole, facili da capire anche per un bambino. Impossibile dire di non aver capito il messaggio. Per quanto i produttori di deodoranti si sforzino per spiegare l'odore dei loro prodotti, nulla è paragonabile al sentirlo con le proprie narici e, poi, decidere se acquistarlo o meno. Tuttavia in questo negozio non si può fare e non possiamo far altro che prenderne atto. D'altronde, se ci pensiamo, non è nemmeno consentito afferrare un mandarancio, sbucciarlo, mangiare una fettina e poi decidere se acquistarlo o meno.

