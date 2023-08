Mercato ortofrutticolo, l'errore grammaticale sul cartello dei pomodori è da sbellicarsi: "Sono speciale per..."

In un mercato ortofrutticolo, è comparso un cartello scritto a mano, adagiato sulla cassetta dei pomodori. Chi lo ha scritto ha commesso due errori grammaticali: il primo è di concordanza, il secondo di ortografia.

Per le famiglie con un reddito medio-basso, l'inflazione è un enorme problema. A partire dalla primavera del 2022, fare la spesa è diventato sempre più caro e alcuni beni di prima necessità hanno subito un aumento oggettivamente spaventoso. Pane, latte, zucchero, carne e olio hanno subito che oscillano tra il +20 e il +50% in 18 mesi. Anche frutta e verdura sono molto più cari rispetto a fine 2021. Nel loro caso, c'entrano anche gli eventi atmosferici estremi sempre più frequenti, che hanno rovinato molti raccolti.

La conseguenza più grave di tutto ciò è che una percentuale di italiani, per risparmiare sulla spesa, sta consumando meno frutta e verdura rispetto a prima. Secondo l'Osservatorio di Mercato di CSO e le rilevazioni di GfK Italia, nei primi tre mesi del 2023 gli italiani, in media, hanno consumato 4 chili di frutta in meno rispetto al 2019. Insomma, la frutta e la verdura sono sempre più care e se ne produce sempre di meno. È difficile accorgersene nei supemercati e nei negozi di quartiere, mentre chi acquista nel mercato ortofrutticolo ha notato come le quantità siano diminuite e i prezzi saliti alle stelle.

Al mercato ortofrutticolo spunta un cartello esilarante (e sgrammaticato)

Fare la spesa al mercato ortofruticcolo è sempre un'esperienza singolare. Ognuno ha i suoi trucchi: molti arrivano appena il mercato apre, in modo da avere più scelta e poter selezionare la frutta e la verdura dall'aspetto migliore. Altri puntano alla trattativa, cercando di far abbassare il prezzo acquistando quanta più merce possibile dallo stesso rivenditore. Qualcuno usa la tattica dell'assaggio (ovviamente in maniera limitata alla frutta e alla verdura che permette di farlo). In un mercato ortofrutticolo italiano, qualcuno ha fotografato un cartello esilarante, che nel giro di cinque parole contiene due errori grammaticali:

"Questi sono speciale" era già un piccolo errore di concordanza, ma "l'inzalata" forse strappa un sorriso in più perché molte persone pronunciano così la parola "insalata". Oltre a tante battutine sui due errori grammaticali, c'è anche chi elogia i lavoratori del mercato ortofrutticolo. Il commento con più 'Mi piace', recita: "Io mi inchino a chi si fa un cu*o tanto per guadagnarsi da vivere. Sono sicura che quei pomodori sono davvero speciali! Pazienza per la maestra d’italiano. Evviva i lavoratori". Si tratta semplicemente di un cartello pubblicato per strappare una risata. Chi ha sbagliato non va ridicolizzato: la società capitalista non è giusta e chi è nato in una famiglia povera ha meno opportunità di diventare istruito rispetto a chi ha il padre medico e la madre avvocato.

