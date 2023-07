Francia, "Guardate che pizza schifosa abbiamo trovato al supermercato qui": il disgustoso racconto di due TikToker italiani

Francia, ecco cos'hanno trovato due TikToker di pessimo al supermercato: il cibo peggiore è indubbiamente la pizza con... Spoiler: non l'ananas!

La Francia è famosa per la sua ricca tradizione culinaria, considerata una delle migliori al mondo. Le usanze in cucina riflettono la loro attenzione per la qualità degli ingredienti, l'arte della preparazione e il gusto del cibo. In genere, i francesi danno grande importanza ai pasti e spesso seguono una struttura precisa. Il pranzo e la cena sono i momenti principali della giornata in cui nutrirsi. Di sera a tavola ci si può stare anche per molto tempo, con diverse portate. Il pane è un elemento fondamentale, e gli abitanti del Paese sono noti per la loro varietà di questo alimento, dalle baguette lunghe e croccanti (spesso acquistate fresche ogni giorno) ai croissant, i macaron, l'éclair e le tarte.

Il formaggio è un altro ingrediente essenziale e la Francia è famosa per la sua vasta selezione di questo cibo di alta qualità. Anche il vino è una parte integrante della cultura culinaria del posto. Ogni regione ha i suoi mosti distintivi. Spessissimo la bevanda viene abbinata ai pasti per migliorare i sapori e completare l'esperienza gastronomica. Prima di un pasto, è comune prendere un "apéritif", un drink leggero per aprire l'appetito, come un Kir o un Ricard. Dopo il pasto, un "digestif", come un Cognac o un Armagnac, è spesso servito per facilitare la digestione. La nazione è conosciuta anche per la sua cultura del caffè, e bere un caffè in un bar o bistrot è un'usanza comune per socializzare e rilassarsi.

Francia, cosa vendono al supermercato? Ce lo dicono due TikToker

I due TikToker Staf e Meri (@staf.meri sul social cinese), hanno pubblicato un video nel quale parlano di ciò che si trova al supermercato in Francia. In effetti i cibi non sono distanti da quelli che prevede la tradizione culinaria. "Ecco cosa troviamo in un supermercato francese", così inizia il filmato. "Un intero reparto dedicato a distributori di alimenti sfusi di qualsiasi tipo. Dalla pasta al caffè in chicchi, al caffè in capsule, zuppe in tazza, ma soprattutto i vermicelli in tazza", spiega Meri, per poi continuare: "Un reparto dedicato ai cibi in lattina dove potrete provare diversi scaffali pieni di ravioli".

Il bello viene ora. Come anticipato in Francia sono dei veri e propri cultori del vino quindi non dovrebbe stupire "una cantina dove conservano i vini pregiati e per quelli più ricchi del Cognac da 4000 euro. Tranquilli, c'è anche quello da 2700 per quelli come noi". Gusci di lumache di Borgogna, spaghetti già pronti da scaldare in microonde, carbonara con panna, gnocchi spadellati ripieni di formaggio e pasta in box completano il tutto. Come per i vini, anche ai formaggi è dedicato un intero banco frigo molto puzzolente. Infine, ironicamente i due TikToker parlano del loro 'reparto preferito', quello delle pizze surgelate. "Il pezzo forte è la pizza ai frutti di mare", ammette disgustata Meri. E come darle torto?

