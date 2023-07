Calabria, "Dovete visitate l'isola che non c'è, con sabbia dorata e mare cristallino": testimonianza di un TikToker

Calabria, un TikToker testimonia l'esistenza dell'isola che non c'è: ecco dove si trova e perché fare un bagno qui, dove la sabbia è dorata e il mare è cristallino

La Calabria, situata nella parte meridionale dell'Italia, offre numerose e incantevoli destinazioni per fare un bel bagno. La regione è famosa per le sue spiagge dalla sabbia dorata e dalle acque cristalline. Quando si pensa alla parte anteriore dello stivale subito viene in mente Tropea: questa pittoresca cittadina sulla Costa degli Dei è nota per la sua famosa spiaggia, con una vista spettacolare sulla chiesa di Santa Maria dell'Isola e le acque turchesi. Vicino ad essa c'è anche Capo Vaticano, celebre per le sue spiagge incontaminate e panorami mozzafiato sul Mar Tirreno.

Pizzo Calabro (con diverse spiagge, tra cui la spiaggia di Marinella, famosa per la sua sabbia fine), Scilla (conosciuta anche come "La Perla dello Stretto"), Diamante (nota per la sua spiaggia lunga e sabbiosa e meta ideale per rilassarsi e prendere il sole), Zambrone e Soverato (celebre anche come "La Perla dello Ionio"), sono altre località particolarmente ambite in Calabria per fare un tuffo dove l'acqua è più blu, per citare una vecchia canzone del cantautore Lucio Battisti. La verità è che ogni località balneare in questa regione ha il suo fascino unico, quindi la scelta dipenderà dai propri gusti personali e dalle proprie preferenze riguardo al tipo di spiaggia. Ma vi siete accorti che non abbiamo citato un'isola pazzesca tra le più amate del sud Italia?

Calabria, TikToker testimonia: "Eccomi su di un'isola che in realtà non lo è"

Il TikToker di viaggi Giovanni Arena, in un video realizzato per la pagina di TikTok @fortyzbrayan, racconta la propria esperienza in quel di Capo Rizzuto. Ecco le sue parole e le immagini scelte per parlare di questo luogo incantato.

"Benvenuti a Isola di Capo Rizzuto, un'isola che in realtà non lo è. Oltre ad essere bandiera blu e bandiera verde, questa è l'isola che non c'è della Calabria perché in realtà è distante 4 km dal mare, una città che sorge nel cuore dell'area marina protetta più vasta d'Europa e offre veramente tantissime cose da vedere come ad esempio il castello aragonese sull'acqua. E qui non solo è obbligatorio baciarsi, ma è stata preparata la zuppa di pesce più grande d'Europa. Guardate quanto è grande la pentola rispetto alla mia mano", racconta l'influencer mostrando il tutto.

"Spostandoci di qualche chilometro, è possibile visitare anche la spiaggia dorata, si chiama Le Cannella e anche questa è bandiera blu. E ovviamente, quando vi dico che è dorata, è veramente dorata. È così rossiccia che sembra oro. Spostandoci ancora è possibile visitare Capo Colonna, dove c'è l'unica colonna superstite del tempio di Hera. Mi raccomando, venite a visitarla perché è qui tutta sola!", conclude Giovanni.

LEGGI ANCHE: Lascia alla coinquilina un biglietto comico e perfetto contro i loro golosissimi gatti: "Hanno mangiato, attenta che..."