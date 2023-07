Lascia alla coinquilina un biglietto comico e perfetto contro i loro golosissimi gatti: "Hanno mangiato, attenta che..."

Una coinquilina si troverà a leggere un biglietto perfetto contro i suoi gatti che fanno i furbi: ecco cosa recita

I gatti possono essere molto golosi e sembrare sempre bramosi di cibo per diverse ragioni. Uno dei motivi è l'istinto di caccia: i felini sono animali carnivori e la loro natura li spinge a cercare cibo costantemente. Anche se sono stati addomesticati, conservano ancora alcune caratteristiche selvatiche legate all'alimentazione. I mici, inoltre, hanno un metabolismo più veloce rispetto ad alcune altre specie, il che significa che bruciano calorie più rapidamente e potrebbero avere bisogno di mangiare frequentemente per mantenere il loro livello energetico.

Se si dà al proprio gatto cibo particolarmente gustoso o ha sviluppato una preferenza per certi alimenti, potrebbe desiderare più alimenti o cercare sempre quelle delizie specifiche. C'è da dire però che i felini possono cercare da mangiare anche quando non hanno fame, ma si sentono annoiati o stressati. Come per gli uomini, nutrirsi può diventare una forma di svago o consolazione per loro. Certi mici possono aumentare il loro appetito durante determinate stagioni, ad esempio in primavera e autunno. Purtroppo, in alcuni casi, l'aumento del desiderio di nutrimento in un animale potrebbe essere causato anche da problemi di salute, come quelli legati alla tiroide o malattie metaboliche.

Lascia alla coinquilina un messaggio divertente che tira in ballo i loro gatti

Per gestire l'appetito del proprio gatto e garantire che stia ricevendo una dieta equilibrata, bisogna fornirgli cibo di alta qualità e formulato specificamente per le sue esigenze nutrizionali. Essenziale è anche seguire le indicazioni del produttore per la quantità di nutrimento da somministrare al giorno, evitando di dare all'animale troppe ghiottonerie o cibo per umani. È importante ricordarsi poi di stimolare i felini per combattere la loro noia, magari con giocattoli interattivi. Inoltre, se si vive con più persone che si occupano di un micio, occorre specificare sempre se l'animale ha mangiato o meno...

È proprio questo che ha voluto fare una persona nei confronti della propria coinquilina, lasciando un bigliettino a dir poco 'necessario' in certi casi. L'avviso, scritto a penna su di un foglio e postato dalla pagina Instagram @cartellidivertenti, recita: "I gatti hanno mangiato, attenta che fanno finta di no!". Il messaggio fa molto ridere, tuttavia, chiunque abbia un gatto sa che purtroppo questi animali tendono a strafare (e spesso ciò comporta anche un loro 'collassare', magari con vomito o altri problemi intestinali).

I gatti sono animali molto intelligenti e abili, e a volte sembra che possano "fingere" o adottare comportamenti che sembrano calcolati o intenzionali. Tuttavia, è importante sottolineare che essi non "fingono" nel senso in cui lo fanno gli esseri umani. I loro comportamenti sono spesso guidati da istinti naturali, esperienze passate e interazioni con l'ambiente circostante.

