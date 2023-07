Liguria, in autostrada appare un avviso con un errore clamoroso: l'inversione di due parole rende il messaggio terrificante

Liguria, sull'autostrada in provincia di Savona compare un messaggio per gli automobilisti che è davvero terrificante: trattasi per fortuna solo di un errore clamoroso!

La Liguria è una regione situata nella parte nord-occidentale dell'Italia, nota per le sue incantevoli coste, città affascinanti e splendidi paesaggi collinari. Una delle destinazioni più famose della regione sono le Cinque Terre, cinque pittoreschi villaggi costieri: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Essi sono conosciute per i loro colorati edifici affacciati sul mare, sentieri panoramici e splendide calette. Località balneare, celebre per la sua bellezza naturalistica, le boutique di lusso, il porticciolo, la Piazzetta, la Chiesa di San Giorgio e il Castello Brown è anche Portofino.

Ovviamente, pure Genova, il capoluogo della Liguria, è ricco di storia e cultura. Il centro storico, noto come "La Superba", è un intricato labirinto di strade medievali, palazzi storici e piazze affascinanti. La Cattedrale di San Lorenzo, il Palazzo Ducale e l'Acquario di Genova sono alcune delle imperdibili attrazioni di questa città. E a febbraio chi è che non farebbe un giro a Sanremo? Questa località è conosciuta come la "Città dei Fiori" ed è nota per il suo clima mite, ma soprattutto per il celebre Festival della Canzone Italiana. Essa offre comunque belle spiagge, giardini fioriti e un suggestivo centro storico.

Camogli (deliziosa cittadina di pescatori caratterizzata da colorati edifici affacciati sul mare e una bella spiaggia), Santa Margherita Ligure (località costiera con un'atmosfera rilassante, giardini lussureggianti e belle architetture), La Spezia (città che ospita il Castello di San Giorgio e un Museo Navale), Imperia (famosa per i suoi oliveti) e Lerici (incantevole borgo marinaro con un castello medievale, spiagge e calette nascoste) completano le principali attrazioni della Liguria.

Liguria, sull'autostrada la scritta più spaventosa di sempre: cosa aspetta chi deciderà di continuare il percorso

Pietra Ligure è una graziosa località balneare situata lungo la costa della Liguria, in provincia di Savona. Questa piccola città offre una combinazione di belle spiagge e grotte calcaree (famose quelle di Borgio Verezzi), interessanti siti storici (come il Castello che regala una vista panoramica sulla città e la Chiesa di San Nicolò con opere d'arte e decorazioni di pregio) e splendidi paesaggi. Insomma, esistono vari motivi per visitare la zona e per arrivarci... Magari in autostrada!

Proprio sull'autostrada, pochi giorni fa è spuntata una scritta davvero spaventosa. La segnalazione proviene dalla pagina Instagram di Cristiano Militello, attore, speaker di Radio 105 e cabarettista. Quest'ultimo ha postato una fotografia in cui si legge questo avviso per coloro che transitavano lungo la via: "Pietre intense fino a Pioggia Ligure". Naturalmente c'è stata un'inversione delle parole 'pietra' e 'pioggia'. Avrebbe dovuto essere: "Piogge intense fino a Pietra Ligure". Tuttavia, l'effetto finale dell'errore clamoroso è terrificante. Riuscite a immaginare dei sassi che piovono dal cielo quanti danni apporterebbero?

LEGGI ANCHE: Basilicata, sul bidone della spazzatura vicino Matera compare la scritta più infame di sempre: "Buttate solo plastica oppure vi..."