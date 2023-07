Basilicata, sul bidone della spazzatura vicino Matera compare la scritta più infame di sempre: "Buttate solo plastica oppure vi..."

Basilicata, a Tursi in provincia di Matera spunta una scritta cattivissima sul bidone della spazzatura: ecco cosa minaccia di fare il suo autore

La Basilicata è una regione del sud Italia, caratterizzata da una bellezza naturale e da una ricca storia culturale. Tra le principali attrazioni turistiche vi è Matera, la città dei Sassi: è un sito Patrimonio Mondiale dell'UNESCO ed è famosa per i suoi antichi insediamenti scavati nella roccia, che risalgono a migliaia di anni fa e che costituiscono un luogo affascinante e unico da esplorare. Oltre alla città in questione, vi è poi il Parco Nazionale del Pollino, il parco nazionale più grande d'Italia che copre una vasta area montuosa e boscosa. È un paradiso per gli amanti dell'escursionismo, con numerosi sentieri che conducono a panorami spettacolari e una varietà di flora e fauna pazzesca.

Quasi anagramma di Matera è Maratea, conosciuta come la "Perla del Tirreno". Essa è una graziosa località costiera con belle spiagge e scogliere (come anche Policoro). Il Cristo Redentore, una grande statua simile a quella di Rio de Janeiro, domina la città e offre una vista panoramica mozzafiato. Castelmezzano e Pietrapertosa ospitano invece un'emozionante attrazione turistica chiamata "Volo dell'Angelo". Si tratta di un'esperienza di zip-line che permette di volare sopra la valle tra le due città, godendo di panorami spettacolari. Per gli amanti della storia ci sono Metaponto (sito archeologico che ospita i resti di una colonia greca antica e un importante centro archeologico con templi, mura e un teatro) e Venosa (celebre per essere la città natale del poeta romano Orazio e per avere una serie di siti archeologici e monumenti antichi da esplorare).

Infine, in Basilicata ci sono i Laghi di Monticchio, due laghi vulcanici situati ai piedi del Monte Vulture. Il paesaggio è spettacolare e offre opportunità per escursioni, passeggiate e attività all'aperto. Naturalmente, queste sono solo alcune delle numerose attrazioni che la regione ha da offrire. Essa è ancora relativamente poco conosciuta rispetto ad altre destinazioni turistiche in Italia, ma questo la rende ancora più affascinante e autentica per i visitatori che desiderano scoprire luoghi nuovi e suggestivi.

Basilicata, a Tursi spunta una scritta spaventosa sul bidone della spazzatura: cosa recita

Tursi è un comune situato nella regione della Basilicata, in provincia di Matera. È un piccolo borgo caratterizzato da un ambiente rurale e una ricca storia culturale che risale all'epoca greca e che successivamente è stata influenzata dai Romani, dai Bizantini e dai Normanni. La città ha un centro affascinante, con stradine pittoresche e architettura tradizionale. La Cattedrale di Santa Maria Assunta è una delle principali attrazioni della città ed è celebre per i suoi preziosi affreschi e opere d'arte. La località ospita anche il Museo Diocesano e del Codex Purpureus nel quale sono esposti una collezione di manoscritti antichi e oggetti d'arte sacra.

Insomma, ci sono vari motivi per recarsi a Tursi, ma quello che vi offriamo oggi è il più divertente di tutti. Segnalato dalla pagina Instagram @welcometofavelas_4k su di un bidone della spazzatura qui, è apparsa una scritta infamissima che recita: "Plastica, solo plastica. Non buttate altro per evitare spezzamento di ginocchia". L'autore pare proprio un nazi-ecologista (molto infame)!

LEGGI ANCHE: Campania, troppo traffico per la Costiera? "Ecco un'esperienza da fare nello stesso luogo, ma senza stress": parola di TikToker