Campania, troppo traffico per la Costiera? "Ecco un'esperienza da fare nello stesso luogo, ma senza stress": parola di TikToker

Campania, in estate il traffico per la Costiera è insostenibile. Come fare ad affrontarlo? Ecco il trucco di una TikToker per arrivare nello stesso luogo, ma senza stress

La Campania è una regione situata nella parte meridionale dell'Italia e offre numerose destinazioni incantevoli per fare il bagno al mare. Una delle principali località balneari della regione è proprio il suo capoluogo: Napoli. La città offre diverse spiagge come Posillipo, Marechiaro e Bagnoli, che permettono di nuotare e godersi una bella vista sul Golfo della provincia partenopea. Ovviamente anche la Costiera Amalfitana è famosa per le sue belle spiagge e baie appartate. Tra le più conosciute ci sono la Spiaggia di Amalfi, Spiaggia di Atrani e Spiaggia di Maiori.

Altra perla della Costiera Amalfitana è Positano, celebre per le sue spiagge di ciottoli e le acque turchesi. Spiaggia Grande e Fornillo sono le due principali. Se siete amanti delle isole, Capri (meravigliosa isola al largo della costa campana che offre numerose calette e grotte dove fare il bagno in un ambiente mozzafiato), Ischia (un'isola vulcanica nota per le sue terme e le spiagge sabbiose, come Spiaggia dei Maronti e Spiaggia di Citara) e Procida (un'isola pittoresca con una serie di incantevoli spiagge come Spiaggia del Postino e Spiaggia Chiaiolella) rappresentano il top.

Impossibile, poi, per un bagno perfetto, non citare il Cilento, regione costiera a sud di Salerno e nota per le sue spiagge tranquille e bellezze naturali. Tra le spiagge più conosciute ci sono quella di Acciaroli, di Marina di Camerota e di Palinuro. Infine, c'è Sorrento: questa affascinante cittadina costiera offre splendide spiagge come la Marina Grande e la Marina Piccola, con acque cristalline e panorami mozzafiato sul Golfo di Napoli e il Vesuvio. Per raggiungere la Costiera Sorrentina, tuttavia, soprattutto in estate, il traffico è tremendo (d'altro canto lo stesso vale anche per le altre località sopra citate). Come risolvere il problema?

Campania, "Ecco un'esperienza che dovete assolutamente fare": la testimonianza di una TikToker è virale

La TikToker Carmen Aprile, @travelwithcarmenaprile, ha recentemente pubblicato un video all'interno del quale mostra un luogo meraviglioso: i Bagni della Regina Giovanna. Essi però non sono stati raggiunti dalla star del web via strada, bensì via mare. "Ecco un'esperienza che dovete assolutamente fare quest'estate in Campania. Volevamo goderci la costiera sorrentina da un altro punto di vista così siamo usciti in barca. Gli scorci meravigliosi e il Vesuvio sullo sfondo ci hanno regalato momento incredibili. E non capita tutti i giorni di tuffarsi in acque cristalline come ai bagni della Regina Giovanna. Ci siamo stati con Pamar", spiega l'influencer.

@travelwithcarmenaprile +INFO QUI ⬇️ℹ️ Con Pamar è possibile noleggiare imbarcazioni luxury di ogni tipo come yatch, barche e gommoni con e senza skipper. N.B: Noi abbiamo scelto una barca da 6 metri omologata per 6 persone, la CALION 197, perché ci permetteva di navigare senza patente nautica (motore di 40 cavalli). E' l'ideale per chi vuole trascorrere una giornata tra amici o in coppia e a bordo è compreso un frigo igloo con ghiaccio e prosecco, tendalino, doccetta con acqua dolce. LISTINO PREZZI: Da lunedì a mercoledì: 150 euro Giovedì/venerdi: 180 euro Sabato: 200 euro Domenica: 250 euro * Il carburante è escluso; * Il prezzo è totale e va diviso per il numero di persone a bordo (max 6). Non ci sono limitazioni, potreste arrivare a Capri o Positano, ma io vi consiglio di stare a Sorrento, per godervi un bagno sotto costa senza stress e con il Vesuvio sullo sfondo perchè è davvero magico! Cosa aspetti? Prenota subito scrivendo alla pagina @Pamar Luxury Rent . Il porto di partenza è quello di Torre del Greco. #tourinbarca #esperienzaunica #campania #viaggiareinitalia #siviaggiare_italia #campaniadavivere #campaniadascoprire #travelinspo #napoli #napolinelcuore #amalficoast #sorrentocoast #siituristadellatuacittà ♬ ITALODISCO - The Kolors

In didascalia, Carmen spiega che con Pamar è possibile noleggiare imbarcazioni luxury di ogni tipo come yatch, barche e gommoni con e senza skipper. Se il motore non supera i 40 cavalli, si può tranquillamente navigare senza patente nautica. "È l'ideale per chi vuole trascorrere una giornata tra amici o in coppia e a bordo è compreso un frigo igloo con ghiaccio e prosecco, tendalino, doccetta con acqua dolce", specifica la TikToker che dalla clip pare essersi divertita parecchio anche perché mangia felicemente una pizza. Ultima specifica: il porto di partenza è quello di Torre del Greco.

