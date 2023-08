"Ho sposato un milionario a Dubai, ma mi ha imposto delle regole severissime", parla la 'casalinga di lusso'

I soldi piacciono un po' a tutti. Una donna inglese ha sposato un milionario emiratino e si è trasferita a Dubai per vivere con lui. Per quanto navighi nel lusso, la sua scelta di vita non è priva di risvolti negativi. La donna ha spiegato come, oggi, abbia molta meno libertà.

Soudi Al Nadak, 26 anni, è una donna inglese che nel 2017 si è trasferita a Dubai per studiare. Qui ha conosciuto Jamal Al Nadak, oggi 32enne. I due frequentavano la stessa università e da compagni di corso sono presto diventati fidanzati. Nel 2020, la coppia si è ufficialmente sposata. Soudi, oggi, di fatto non lavora: si considera 'casalinga di lusso' con la passione per i social. Su TikTok, infatti, mostra la sua vita lussuosa a Dubai con il marito, definito un "imprenditore milionario".

Sui social ha spesso sfoggiato i regali costosissimi che l'uomo le ha fatto in occasioni speciali: vestiti costosi, gioielli e viaggi. Tuttavia, per sua stessa ammissione, la vita 'da sogno' che mostra sui social ha qualche limite. Molti follower, infatti, le hanno chiesto come ci si senta a vivere in un altro paese, oltre che essere la moglie di un uomo di una cultura e di una religione diversa. Con tutta la sua sincerità, Soudi ha risposto ai dubbi dei suoi seguaci: "Abbiamo regole molto severe: nessuno di noi due può essere amico con persone dell'altro sesso. Condividiamo tutte le password dei social e dei dispositivi, oltre a condividere la nostra posizione tramite GPS 24 ore su 24".

Sposare un milionario a Dubai: la vita 'spiegata' da una donna inglese

Nonostante questo, la donna si dice "felice" e assicura di amare il marito e di essere ricambiata. Ecco perché, per lei, condividere le password non è un problema: "Non ho nulla da nascondergli e nemmeno lui a me". Non solo: "Mi vesto sempre in maniera discreta quando esco e curo tantissimo il mio aspetto: i miei capelli, le mie unghie e il trucco devono essere sempre perfetti. Faccio attenzione a quello che pubblico sui social: la famiglia di Jamal mi segue con attenzione e in passato non ha approvato alcuni miei post".

Molte persone la criticano e la definiscono 'gold digger', ovvero una persona che intraprende una relazione perché attratta esclusivamente dai soldi del partner. "Sono solo gelosi. Per fortuna ho tantissimi seguaci che apprezzano quello che faccio, mi supportano e amano i miei video". Ancora più controverso è il suo 'metodo' per contrastare la negatività: "Alcuni giorni leggo cose veramente cattive nei miei confronti. Quando succede, vado da Dior a fare shopping e mi sento subito meglio. Mio marito sostiene che non dovrei nemmeno leggere i commenti sui social, così eviterei di stare male. La mia famiglia in Inghilterra è ricca. Sono sempre stata abituata a un certo stile di vita e Jamal riesce a soddisfare le mie richieste. Ci stiamo semplicemente godendo la vita al massimo".

LEGGI ANCHE: Elisabetta Gregoraci: "È il mio ristorante preferito a Dubai", quanto costa mangiare qui? Tutti i prezzi