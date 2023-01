Elisabetta Gregoraci: "È il mio ristorante preferito a Dubai", quanto costa mangiare qui? Tutti i prezzi

Quanto costa cenare al ristorante preferito di Dubai di Elisabetta Gregoraci? Ecco i prezzi e il menù di un posto diverso dal solito.

Dubai è la città del futuro ma anche meta prediletta di moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo. I vip arrivano da tutto il mondo per soggiornare nei grattaceli del gioiellino futuristico negli Emirati Arabi. La notizia del giorno e che la città di avvierebbe verso la normalizzazione del consumo di alcol anche senza licenza, un permesso speciale che evita arresti e problemi con la legge. A soggiornare in questi giorni nella città è Elisabetta Gregoraci che si concede giornate al mare e cene tra amici.

La conduttrice ha confessato qual è il suo luogo preferito a Dubai dove mangiare e rilassarsi. I ristoranti in città non mancano ma la Gregoraci ha buon gusto e ha scelto un locale diverso dal solito che permette di evadere completamente dalla realtà. Si tratta dell'Amazonico, presente in diverse città del mondo con uno stile davvero inconfondibile. Quanto costerà una cena nel ristorante a Dubai? Ecco tutti i prezzi del menù.

Quanto costa il ristorante preferito di Elisabetta Gregoraci? Tutti i prezzi di un locale incredibile

Amazonico propone una cucina latino americana d'altri tempi. All'arrivo sembrerà di evadere dalla realtà e immergersi in una foresta con suoni caratteristici e vegetazione molto realistica. Un posto davvero unico che si conferma tra i preferiti a Dubai di Elisabetta Gregoraci. A Dubai il ristorante propone anche un menù fisso di cucina giapponese con tre portate al costo di 125 AED a persona. Il menù alla carta invece risulta più costoso e certamente non si tratta di un luogo economico in cui cenare.

Le portate più semplici hanno un costo che varia da 35 ai 60 AED ma se ci spingiamo verso piatti di pesce o carne più elaborati il prezzo aumenta. Un esempio può essere il Sashimi Moriawase in tre variazioni diverse per un piatto di circa 9 pezzi servito al costo di 160 AED. Le carni più pregiate invece arrivano anche al costo di 218 AED per gli arrosti con contorni tipici della cucina latino americana. Insomma cenale da Amazzonico non è certo alla portata di tutti ma si tratta di un piccolo desiderio da poter realizzare se vogliamo trascorrere una serata diversa per il palato e per gli occhi.

