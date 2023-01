Tutti i vip morti nel 2022, la Foto lascia i brividi: "È una strage"

Sono tanti i personaggi che ci hanno lasciato in questo 2022: ecco la foto che ha lasciato Twitter a bocca aperta.

Chi sono i personaggi che ci hanno lasciato nel 2022? La foto spuntata su Twitter lascia tutti a bocca aperta e evidenzia un numero spropositato di morti che hanno caratterizzato quest'anno. Pensavamo che con il 2021 l'ondata di scomparse dei personaggi vip avesse toccato un picco che a quanto pare non è calato nel 2022 appena passato. Per molti questo è l'anno dell'addio alla Regina Elisabetta II. Si tratta di una scomparsa che ha lasciato tutti a bocca aperta ma anche un modo per celebrare la grande vita di Elisabetta, donna di grande carattere che ha fatto la storia.

Recentemente il mondo si è inchinato davanti alla scomparsa di Pelè, dio del calcio insieme a Maradona ma non solo. Anche l'ultimo giorno dell'anno ha dato dolore ai fedeli per la morte di Benedetto XVI. Se andiamo indietro troviamo la scomparsa dell'attrice della signora in giallo, Angela Lansbury ha lasciato il suo pubblico poco dopo di Olivia Newton-John. Il mondo del calcio italiano e non sono è ancora scosso dalla morte di Siniša Mihajlović che ha lasciato un grande vuoto nel cuore dei tifosi.

I personaggi scomparsi nel 2022: sono tantissimi

La foto lascia i brividi e questo Tweet parla di una vera e propria strage. Il mondo intero ha assistito alla scomparsa di grande artisti del mondo dello spettacolo e non solo. Non mancano infatti i lutti nel mondo della politica come quello di David Sassoli ma anche il mondo della fotografia si è inchinato davanti alla morte di Letizia Battaglia.

Recentemente il mondo della musica italiano si è stretto intorno ai Ricchi e Poveri per la scomparsa di Franco Gatti. Il mondo del giornalismo ha invece salutato Eugenio Scalfari e l'Italia intera ha celebrato le opere di Piero Angela. La comicità ha salutato Bruno Arena in questo 2022, grande mattatore del due I Fichi D'India. La moda ha invece detto addio a Renato Balestra e anche a Vivienne Westwood.

Recentemente Claudio Baglioni ha annunciato la morte della sua corista Claudia Arvati e il mondo della politica ha salutato Franco Frattini, ex Presidente del Consiglio. Anche gli attori Lando Buzzanca e Catherine Spaak hanno lasciato in lacrime il mondo del cinema. Insomma si conclude un 2022 di grandi successi ma anche di grandi addii a personaggi famosi.

