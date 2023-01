Clio Make-Up smaschera un trend di Tik Tok: "Non credete a questo video", si tratta di una bufala

Avete mai sentito parlare dei trend make-up di Tik Tok? Clio ha smascherato un trucchetto che in realtà è una bufala e fa sprecare solo prodotto.

Negli ultimi anni i social si sono trasformati in un accumulo di consigli di bellezza a cui sembra non esserci mai fine. Trucchetti da replicare che a volte sembrano impossibili e anche nel caso del make-up non mancano le bufale che fanno solo perdere tempo. Questa volta all'attenzione della make-up artist più famosa d'Italia ci è finito un trend che riguarda il fondotinta. Dopo l'eyeliner bizzarra e il rossetto applicato in ogni modo possibile è il turno della base viso, cosa avrà scoperto Clio?

La base è fondamentale per garantire un risultato perfetto al make-up e la tenuta è uno dei punti chiave per ottenere un effetto luminoso. Peccato che l'ultima tendenza sia stata smascherata proprio da Clio che ogni tanto sperimenta in prima persona i trucchetti in cui si imbatte sui social network. Scopriamo qual è il trend di Tik Tok che in realtà non funziona per niente.

Fondotinta nell'acqua: la verità sul trend di Tik Tok rivelata da Clio make-up

La make-up artist romagnola ha deciso di mostrare i veri risultati che si nascondono dietro al famoso trend del fondotinta. Il video mostra una ragazza che versa il prodotto in mezzo bicchiere d'acqua. A questo punto preleva il fondotinta con il pennello e comincia ad applicarlo sul viso per poi aiutarsi con una spugnetta. Questa tendenza promette pelle luminosissima e a lunga tenuta ma sarà davvero così?

A rivelare la verità è Clio che decide di sperimentare ma il risultato è davvero pessimo. Con un "Mammamia" la make-up artist ha già detto tutto. Nel momento in cui applichiamo il fondotinta prelevato dall'acqua sul viso il risultato sarà quello di una maschera di cera con effetto bagnato e fastidioso al tatto.

Come sempre però Clio ha una soluzione a tutto e rivela un metodo diverso per chi volesse diluire il fondotinta sul viso e soprattutto non sprecare troppo prodotto. Versiamo un po' di fondotinta direttamente sul pennello e poi spruzziamo una soluzione adatta in spray idratante per poi applicare tutto sul viso. L'effetto sarà luminoso ma non appiccicoso come nel caso del video in trend su Tik Tok. La faccia dell'influencer durante l'applicazione dal bicchiere la dice lunga ed è bene diffidare da consigli che ci portano a sprecare solo prodotti senza ottenere risultati efficienti.

