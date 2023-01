Il libro più venduto nel 2022 è della nuova Elena Ferrante: la scrittrice misteriosa è Erin Doom

Qual è il libro più venduto nel 2022 in Italia? È nata la nuova Elena Ferrante e ha scalato già le classifiche. Chi è davvero Erin Doom? Tutto ciò che sappiamo di lei.

Dopo il successo di Elena Ferrante un'altra autrice si prepara a conquistare le classifiche mondiali della letteratura contemporanea. Anche in questo caso l'identità della scrittrice è avvolta dal mistero, nessuno sa chi si nasconde dietro la sua penna ma il mondo dei social è già caduto ai suoi piedi. Su Tik Tok infatti si è diffuso un vero e proprio trend con protagonista "Fabbricante di lacrime" titolo con cui la Doom ha debuttato nel mondo del libro.

All'inizio del 2022 il romanzo si è posizionato per ben cinque settimane in classifica al primo posto come titolo più venduto in Italia. Da quel momento è rimasto nelle prime posizioni per circa 82 settimane. Un vero e proprio record per il "Fabbricante di lacrime" diventato anche un fenomeno social. Su Tik Tok infatti sono cominciate le condivisioni e le recensioni degli utenti che hanno contribuito alla diffusione di quello che potremmo definire un trend letterario made in Italy. A quanto pare Elena Ferrante e i suoi romanzi hanno una nuova rivale che ha scelto, proprio come la scrittrice dell'Amica Geniale, la strada dell'anonimato.

Chi si nasconde dietro Erin Doom? Tutto quello che sappiamo di lei

La strada dell'anonimato sembra essere una garanzia a giudicare dal grande successo di Elena Ferrante che con la sua Amica Geniale ha conquistato il pianeta. Presto anche per la Doom ci sarà un film che darà un volto ai suoi personaggi. Nel 2023 cominceranno le riprese del "Fabbricante di Lacrime" che si conferma come libro più venduto del 2022. Un record d'altri tempi conquistato da una giovane donna avvolta dal mistero.

Di Erin Doom sappiamo che ha meno di 30 anni e che è originaria dell'Emilia-Romagna. La scelta dell'anonimato non è mai stata commentata direttamente dalla scrittrice che da sempre vanta una passione per la scrittura nonostante la laurea in Giurisprudenza. La storia è quella di una ragazza di nome Nica che è cresciuta senza famiglia in un orfanotrofio. All'età di 17 anni verrà adottata e il suo mondo cambierà. Il libro ha conquistato davvero tutti e Erin potrebbe diventare la nuova Elena Ferrante italiana capace di catturare i giovanissimi dei social network. Riuscirà nell'impresa? Lo scopriremo molto presto.

LEGGI ANCHE>>>Influencer più seguiti del 2022: la Ferragni spazzata via proprio da lui