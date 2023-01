Cristian Totti, la dedica d'amore più dolce di sempre: non è per la sua fidanzata

Il giovane primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi continua a stupire i social network: questa volta scioglie il cuore dei fan con una dedica speciale.

Il 2022 si è concluso anche per la famiglia Totti-Blasi che in quest'anno ha vissuto un momento particolarmente complicato. Mentre Totti e Ilary annunciavano la loro separazione il loro primogenito si godeva l'inizio della storia d'amore con la sua fidanzata. I figli della coppia non hanno mai rilasciato alcuna dichiarazione sui social sull'accaduto e continuano a condividere momenti di felicità insieme ai loro due genitori.

Oggi Francesco è felicemente fidanzato con Noemi Bocchi mentre Ilary si gode i viaggi e la sua famiglia al fianco di un probabile nuovo amore. Insomma, la separazione sembra ufficiale e più volte in quest'anno abbiamo assistito a fatti di cronaca rosa che li rilanciavano in copertina. Questa volta però a emozionare tutti è Cristian Totti che ha pubblicato un'immagine da brividi sciogliendo il cuore dei suoi follower che giorno dopo giorno continuano a crescere.

Cristian Totti: "Ti amo", la dedica fa emozionare i fan del giovane romano

Questa volta protagonista dello scatto pubblicato nelle storie di Cristian Totti non è la sua fidanzata Melissa. Il messaggio è invece tutto per sua sorella, stiamo parlando della piccola Isabel che condivide un momento di felicità insieme al suo fratellone. Cristian è infatti il più grande mentre Isabel è l'ultima nata in casa Totti-Blasi. Nel mezzo c'è Chanel che continua a catturare i fan con i suoi ideo su Tik Tok.

La foto ritrae i due affacciati a un balcone probabilmente in un luogo molto caldo dove hanno trascorso le vacanze invernali. Isabel guarda con ammirazione suo fratello Cristian mentre lui sembra che le indichi qualcosa all'orizzonte. Insomma una classica scena tra fratello e sorella che si consuma nella quotidianità di tutti e che acquista un sapore dolcissimo sui social. In un mondo fatto di notizie di cronaca nera e scandali che non rispettano la privacy delle coppie questo scatto è un modo perfetto per cominciare l'anno partendo dalla fratellanza, quella vera!

