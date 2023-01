Oroscopo della sera Venere ce l'ha con Ariete e Gemelli

:

Questa sera abbiamo in serbo un'interessante oroscopo! I tuoi segni zodiacali sono pronti a rivolgere un'attenzione particolare al tuo cammino con le stelle. Preparati per scoprire cosa la tua vita ha in serbo in tempi di pace e di transizione. Il destino sa essere sorprendente e misterioso, sii pronto ad accogliere queste rivelazioni che arrivano dal cielo. Approfitta dell'opportunità di esplorare ulteriormente il corso che hai deciso di prendere nella tua vita. Tutto ciò può sembrare complicato, ma ti garantiamo che non potrai resistere alle varie previsioni astrali pronte a rinnovare l'atmos

Ariete

Cari Ariete, per voi stasera è un'opportunità d'oro di ricaricare le batterie in amore e nella vita! Avete l'appoggio delle energie del cielo che vi rendono più intrepidi e coraggiosi. Approfittate dell'occasione per imprimere la vostra marca e far avverare i vostri sogni. Le chance sono tutte con voi! Godetevi questa serata ed andate alla conquista della felicità!

Toro

I pianeti preannunciano una serata piuttosto difficile per i nati sotto il segno del Toro. Oggi potresti essere estremamente sensibile alle vibrazioni negative di chi ti circonda e cercare l'amore inutilmente, oppure impegnarti in situazioni che si possono trasformare ben presto in discussioni piuttosto accese. Ti invitiamo a considerare attentamente le tue azioni e ponderare ogni decisione prima di agire.

Gemelli

La Luna si sta muovendo in Sagittario e porterà grande energia ed entusiasmo ai Gemelli! Sentiti libero di metterti alla prova con nuove imprese, date le tue eccezionali abilità comunicative. Inoltre, qualcuno nella tua vita potrebbe condividere un segreto che riserva future belle sorprese. Appaga gli occhi con un panorama piacevole o goditi la compagnia di persone positive - gli sguardi luminosi del giorno cattureranno la tua attenzione anche stasera!

Cancro

Cari Cancro, stasera i vostri pensieri ansiosi potrebbero interferire con la vostra realizzazione e la creatività. Fai del tuo meglio per disciplinare te stesso ed evita di porre troppa attenzione a cose che non possono essere controllate o prevedute: concentrati invece su cose che puoi effettivamente fare qualcosa. Non lasciare che gli altri ti facciano sentire come se non avessi alcun diritto a prendere decisioni importanti sulla tua vita: hai il pieno diritto individuale di decidere da solo. Ricorda sempre le tue priorità e concediti un po' di tempo per rilassarti mentre provvede alle tue necessità più urgenti.

Leone

Cari Leone, potreste sentirvi un po' delusi questa sera. Non fatevi prendere dallo sconforto se non vedete inizialmente i frutti dei vostri sforzi recenti: alla fine i vostri hard-work pagherà e arriveremo alla realizzazione di quelle che cercate con grande determinazione.

Vergine

Cari Vergine, questa sera porta con se la luce della speranza. Non c'è da temere alcunché! Sentitevi abbracciati dall'universo e accogliete il calore che vi è donato. Tutte le vostre preoccupazioni saranno presto dissipate dalle energie positive della Luna in transito nel segno amico dello Scorpione. Abbandonatevi alla bellezza del momento e fate uscire tutta la vostra forza interiore. Oggi è un ottimo giorno per fare nuove amicizie o incontrare persone interessanti!

Bilancia

:

Cari amici della Bilancia, questa sera vi attende un momento di grandissima felicità! La Luna è nel segno e porta con sé belle energie che vi favoriranno, conferendovi benessere e senso di pace. Grazie all'aiuto degli astri potrete focalizzarvi su ciò che di piacevole desiderate provare, sentendovi pieni di gioia ed entusiasmo. Questa notte concedetevi qualche momento prezioso per voi stessi: abbandonate la frenesia del quotidiano e godetevi il calore dell’affetto delle persone care. Lasciate che la magia agisca nella vostra vita!

Scorpione

Un super Lunedì per i nati sotto il segno dello Scorpione! Dovresti sentirti pronto ad affrontare la giornata con positività e una buona dose di fiducia. La presenza di Giove in transito offre opportunità di grande successo, quindi non abbiate paura di fare i primi passi. Sarai in grado di vedere le cose sotto una luce diversa e apprezzare più liberamente le tue emozioni. Prenditi il tempo necessario per goderti i tuoi pensieri e condividili con gli altri nella maniera più adeguata. Buon divertimento!

Sagittario

E' un momento di debolezza per il Sagittario, che potrebbe sentirsi disorientato riguardo ai propri sentimenti. La Luna è in opposizione alla tua Costellazione e porta con sé incertezze sulla relazione, sul lavoro e finanziariamente parlando. Questa notte cerca di ascoltare la propria interiorità per trovare un equilibrio nuovo ma non scoraggiarti! Le risposte arriveranno con il domani.

Capricorno

Cari Capricorno, questa sera la Luna si unisce a Giove e Plutone in sestile al vostro segno. Però, uno squilibrio di energie potrebbe portarvi a pensare qualcosa che non è reale. Siate molto cauti nel prendere decisioni importanti questa sera, evitate discussioni intense e fatiche emotive perchè i cambiamenti poi sembrano più difficili da gestire. Prendete il tempo necessario per riflettere prima di agire. Cercate di calmare le emozioni anche con respiri profondi o un buon bagno caldo.

Acquario

In questa serata inquietante, gli Acquario sperimenteranno un'ondata di negatività. Ci sono inconvenienti sulla strada che occorrono impegno e volontà per risolvere. Non devono scoraggiarsi dall'incontrare delle difficoltà ogni tanto, ma dovete rimanere focalizzati sul vostro obiettivo finale. Oggi non può essere una giornata facile se cercate di raggiungerla con un atteggiamento negativo. State lavorando instancabilmente, quindi occupatevi delle cose che potete controllare ed accettate il resto come responsabilità della vita stessa. In questa situazione evitate contrasti o discussione ostili con qualcuno in particolare e cercheranno piuttosto mod

Pesci

Le stelle si mostrano malinconiche questa sera per i nati sotto il segno dei Pesci. Potrebbero arrivare delle delusioni, che spezzano il tuo sogno di vivere momenti di gioia ed entusiasmo con le persone a cui tieni, ma non cedere alla scoraggiamento e non abbatterti. Cerca invece di guardare al futuro con ottimismo, sapendo che tutto quello che accade è sempre un modo per imparare qualcosa di nuovo e prosperare.