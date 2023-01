Ambra Angiolini e Francesco Renga, la dedica alla figlia Jolanda sorprende tutti: "Solo tu potevi farlo"

L'attrice e il cantante hanno scritto una dedica in occasione del compleanno della figlia Jolanda Renga: tutta la dolcezza in questa foto.

Recentemente Ambra Angiolini è ritornata sotto i riflettori del mondo della televisione e dell'intrattenimento italiano. In questi anni l'abbiamo ammirata al cinema in capolavori unici e al servizio dei più grandi registi italiani. Ambra nasce proprio come show girl nel programma Non è la Rai per poi stravolgere il mondo del grande schermo. In occasione del suo debutto a X Factor la Angiolini è ritornata sul palcoscenico con la sua hit che in pochissime ore è ritornata a scalare le classifiche.

T'Appartengo è l'inno di un'intera generazione e oggi la Angiolini affronta il suo successo in modo ben diverso da allora. Ambra ha deciso di dedicare un messaggio speciale a sua figlia Jolanda in occasione del suo compleanno. La giovanissima studentessa è nata dal suo matrimonio con Francesco Renga e recentemente si è fatta conoscere per la grande saggezza nonostante la sua età. Jolanda si è infatti imbattuta recentemente negli odiatori del web che le hanno scritto cose poco carine paragonandola a sua madre. Ambra non ha avuto bisogno di difendere sua figlia che con un video ha messo a tacere proprio tutti. Scopriamo però qual è la dedica di mamma Ambra e papà Francesco alla loro piccola grande donna.

Francesco Renga e Ambra: insieme per un giorno davvero speciale

Con gli auguri di Ambra sono arrivati anche quelli di Francesco Renga. I due hanno un rapporto molto pacifico e spesso trascorrono momenti di famiglia insieme con i loro figli. Jolanda festeggia oggi i suoi 19 anni e per l'occasione i due genitori hanno deciso di dedicargli un messaggio sui social con foto di quando era solo una bambina. Ambra scrive parole che lasciano il segno: "Ti ho partorita ma tu mi hai messo al mondo almeno dieci volte". Il post e la foto della Angiolini hanno suscitato la commozione di tanti compresi colleghi come Laura Chiatti che scrive: "Solo tu potevi scrivere una dedica così bella".

Anche il cantante Francesco Renga non risparmia gli auguri social per la sua piccola che compie oggi 19 anni. I due sono molto legati e spesso Renga immortala i momenti insieme ai suoi due figli, Jolanda e Leonardo. Il cantante è fiero della sua ragazza e gli augura il meglio. Insomma a quanto pare Jolanda è destinata a fare grandi cose e anche seguitissima sui social network.

LEGGI ANCHE>>>Ambra Angiolini ha contagiato anche sua figlia Jolanda Renga: la Foto ha scatenato il popolo di X Factor 2022