Michelle Hunziker e Antonella Clerici in vacanza nello stesso posto: quanto costa alloggiare qui? Tutti i prezzi

Quanto costa un weekend a San Cassiano? La località scelta da Michelle Hunziker e Antonella Clerici è il ritrovo dei vip.

Durante le festività natalizie sui social network traboccano le foto di vip in vacanza. La scelta è tra il caldo dei paesi esotici e la meravigliosa cornice delle montagne innevate. In questi giorni Michelle Hunziker e Serena Autieri sono in vacanza sulla neve e non mancano siparietti divertenti che le vedono protagoniste sui social. Anche Aurora Ramazzotti è volata ad alta quota per godersi il Capodanno in attesa della nascita del suo bambino.

A sorprendere è l'arrivo di Antonella Clerici sulle piste da sci per un weekend davvero unico. la località scelta dalla conduttrice di È Sempre Mezzogiorno è esattamente la stessa di Michelle e Serena. Non ci sono ancora scatti delle tre conduttrici insieme ma le foto sui social e il panorama mozzafiato non mentono. Il luogo scelto per le vacanze dei vip è San Cassano in Trentino Alto Adige. Anche l'influencer Paola Turani si trova nello stesso luogo e dunque la domanda che sorge spontanea è: quanto costa alloggiare a San Cassano? Ecco tutti i prezzi per un soggiorno da favola perfetto in inverno e anche in estate.

Le vacanze della Hunziker e della Clerici: quanto costa alloggiare a San Cassano?

Sembra proprio che questa località sia irresistibile e le foto scattate dai vip sulle piste da sci non mentono. A rendere questo luogo speciale sono anche i rifugi che offrono cibo e bevande tipiche del Trentino Alto Adige ai turisti che si apprestano a trascorrere questo periodo in montagna. Lo sci è uno sport amatissimo da molti e i personaggi del mondo dello spettacolo non sono da meno.

Il costo di un weekend a San Cassano per un Hotel a tre stelle è di circa 450 euro a notte per una camera che offre tutti i comfort necessari. Se invece ci spostiamo su una struttura a quattro stelle il prezzo lievita fino ad arrivare a 604 euro a notte. Bisogna tener conto di un fattore, l'inverno fa parte dell'alta stagione di questi luoghi ed è per questo che sono tutt'altro che economici. Una buona soluzione per risparmiare può essere quella di affittare una casa su qualsiasi piattaforma online e dunque limitare le spese. In ogni caso si tratta di una vacanza con i fiocchi e un'esperienza da non perdere.

