Michelle Hunziker, cosa fare dopo le feste natalizie: "Addio alla cellulite"

La conduttrice svizzera ha deciso di dare un consiglio ai suoi follower: ecco come affrontare i giorni dopo le feste natalizie.

Le festività natalizie sono un modo perfetto per rilassarsi e stare in famiglia ma cibo e alcool sono all'ordine del giorno. Proprio come tutti anche Michelle Hunziker è alle prese con la pesantezza dei giorni dopo le feste ed è per questo che ha deciso di dare un consiglio a tutti i cuoi follower. In questi giorni la Hunziker ha trascorso il Capodanno in montagna insieme alla sua migliore amica, volto noto del mondo dello spettacolo.

Michelle è con Serena Autieri, sua amica da sempre, con cui ha trascorso questi giorni tra sci e relax sulla neve. La cronaca rosa qualche tempo fa gridava al litigio, poi prontamente smentito dalle due conduttrici. In attesa del suo ritorno in televisione Michelle si dedica alla sua linea di benessere e bellezza. Goovi è uno dei brand più amati in Italia che si occupa di make-up ma soprattutto prodotti che aiutino il benessere del corpo. Scopriamo qual è il consiglio perfetto per affrontare questi giorni dopo le festività in cui gonfiore e pesantezza sono all'ordine del giorno.

"Dopo le feste si riparte": i consigli di Michelle Hunziker

Su Instagram Michelle è ormai famosa per i suoi consigli di bellezza e moltissimi follower continuano a seguirla con grande entusiasmo. La Hunziker incarna perfettamente i desideri dei suoi utenti conoscendone le abitudini. Da buona amica dei suoi fan Michelle sa bene che in questi giorni il gonfiore e la pesantezza sono una costante. In queste festività alcool e cibo non mancano mai e la Hunziker ha deciso di mostrare a tutti il modo migliore per affrontare questi giorni.

Il detox in questi giorni è fondamentale e il primo passo è quello di bere tantissima acqua. Michelle però ha un asso nella manica, all'acqua aggiunge i suoi drenanti che aiutano a combattere via la cellulite e la ritenzione idrica. In questi giorni di festa beviamo pochissimo a causa del tanto cibo e dell'abbondare di alcool nei festeggiamenti. Per questo recuperare è fondamentale soprattutto per dare un ripulita al proprio corpo senza rischiare di appesantirlo troppo. Ecco che la Hunziker si mostra in splendida forma pronta a rigenerare il proprio organismo e a mostrare il modo migliore per sentirsi meglio dopo le tante abbuffate.

