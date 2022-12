Michelle Hunziker, lo scatto col pancione di Aurora Ramazzotti commuove i fan: "Miss Nonna 2023"

Michelle Hunziker, questo Natale la foto con Aurora Ramazzotti commuove i fan e tantissime persone del mondo dello spettacolo!

Michele Hunziker ha ricevuto sicuramente un regalo bellissimo questo Natale. Non si scarta ed è arrivato con largo anticipo. Quest'estate insieme a sua figlia Aurora è stata beccata in farmacia mentre acquistavano un test di gravidanza. Il giallo sulla presunta gravidanza è stato svelato da Alfonso Signorini che ha confermato che, ad essere in attesa era la figlia della conduttrice. Le due hanno sempre taciuto fino a quando Aurora e il suo fidanzato Goffredo hanno pubblicato un reel in cui confermavano la notizia.

Arriva poi la festa del gender reveal. Il mondo di Michelle, dopo tre bambine, Aurora, Sole e Celeste, si colora finalmente di blu. La nonna confessa di aver sempre desiderato un maschietto e che finalmente non solo diventerà nonna ma anche di un bimbo tanto atteso. Le lacrime in questi mesi ogni volta che parlava del bimbo che aspetta sua figlia, non sono mia mancati. Michelle è una nonna impaziente, non vede l'ora di conoscere il dono più grande che la figlia potesse fargli. Per questo Natale nessuna foto ha commosso il web come quella che Michelle ha postato sul suo Instagram.

Michelle Hunziker, la foto che posta con sua figlia Aurora Ramazzotti commuove i fan: "Il titolo di Miss Nonna 2023 è stato già assegnato"

Michelle in questi anni ci ha sempre regalato degli scatti pazzeschi. Foto di altissime qualità scattate spesso in studi fotografici. Per questi auguri di Natale però arriva uno scatto rubato, senza aver preparato la scenografia, il trucco e il parrucco, rappresenta un momento veramente magico che qualcuno ha prontamente immortalato con una foto che è piaciuta così tanto a Michelle che ha deciso di renderla pubblica.

"Indescrivibile", scrive la conduttrice accarezzando il pancione di sua figlia mentre la bacia dolcemente. Uno scatto che ha commosso tantissime colleghe della donna come Belen Rodiguez o la migliore amica di Aurora, Sara Daniele. C'è poi chi guardando la nonna, anche senza trucco ed abitini succinti, dichiara che Michelle ha già ottenuto il titolo di Miss Nonna 2023. Del resto come dar torto a questi commenti: Michelle ed Aurora oltre che dolcissime sono bellissime!

