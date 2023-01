Serena Bortone pubblica una Foto inedita di Papa Benedetto XVI: nessuno si aspettava di vederlo così

La conduttrice di Oggi è un altro giorno ha regalato un pensiero speciale a Papa Benedetto XVI: nessuno ricordava di aver mai visto questa foto.

Nell'ultimo giorno del 2022 il Papa emerito Benedetto XVI è morto, così come annunciato dai segretari del Vaticano in cui era assistito ormai da giorni. Già in occasione dell'udienza di mercoledì Papa Francesco aveva chiesto al mondo intero di pregare per il suo predecessore colpito dall'anzianità. Nei giorni immediatamente successivi i medici avevano rassicurato i fedeli sulla stabilità delle sue condizioni di salute nonostante fossero gravi. Dopo qualche giorno è però arrivato l'annuncio che in molti non avrebbero mai voluto ascoltare.

Benedetto XVI è considerato uno dei più grandi teologi della Chiesa e nonostante la sua vena conservatrice ha avuto il coraggio di compere il gesto più coraggioso di tutti, quello di dimettersi. Al suo posto è arrivato Francesco, un uomo molto diverso da lui ma con la stessa fede. Spesso i due papi sono apparsi insieme in avvenimenti unici considerando che mai nessuno aveva assistito alla presenza di due pontefici nella storia. Per anni Francesco e Benedetto hanno condiviso il Vaticano, l'uno impegnato pubblicamente negli affari ufficiali e l'atro sempre un passo indietro a pregare nella sua dimora. La conduttrice Serena Bortone ha deciso di dedicare un pensiero inedito a Papa Benedetto e di pubblicare uno scatto che nessuno avrebbe mai immaginato.

Serena Bortone: "C'è qualcosa di dolce", la Foto che nessuno si aspettava

Sul profilo Instagram della conduttrice e giornalista di Rai Uno è apparso uno scatto questa mattina che rivela un lato inedito di Papa Benedetto XVI. La Bortone ha deciso di dedicare un lungo post al papa emerito scomparso lo scorso 31 dicembre. Nello scatto il papa coccola un gatto tra le sue braccia mentre è seduto in poltrone. Un'immagine tenerissima che la stessa conduttrice analizza con cura e con gli occhi della dolcezza.

Il papa è assorto nei suoi pensieri in questo scatto e un gatto dal pelo rossiccio si addormenta tra le sue braccia. La Bortone, da grandissima amante dei felini, resta colpita dalla foto e ammette che in questi giorni è tornata a studiare il pensiero di Benedetto XVI che mancherà ai fedeli ma anche a chi ama confrontarsi con lo studio. La Bortone lo considera un uomo saggio, amante della buona musica e soprattutto libero. Una dedica decisamente inaspettata che ha lasciato a bocca aperta i suoi fan e un velo di tristezza per la perdita di un grande studioso.

