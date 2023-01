L'Anno che Verrà, Amadeus e Giovanna 'beccati' così dietro le quinte: non hanno resistito

Amadeus ha conquistato gli ascolti della serata di Capodanno 2023 con il suo show su Rai Uno: ecco la FOTO inedita del dietro le quinte con sua moglie Giovanna.

Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo è ormai una macchina da guerra in fatto di ascolti. Non basta lo share incredibile delle scorse edizioni di Sanremo e quello dei Soliti Ignoti, anche nella notte di Capodanno ha stracciato la concorrenza su Canale 5. Amadeus è ormai su un treno che farà fatica a fermarsi e in molti attendono con ansia la prossima edizione di Sanremo per cui ha già annunciato i big in gara.

Nella serata del 31 dicembre la piazza centrale di Perugia si è colorata di musica insieme ad artisti e comici d'eccezione ma ovviamente non poteva mancare la presenza di Giovanna Civitillo. La moglie di Amadeus recentemente è finita nella bufera social per il comportamento di Anna Oxa nei suoi confronti. La Civitillo ha come sempre la riposta pronta e continua a percorrere la sua carriera condividendo molti momenti insieme a suo marito. Cos'è successo dietro le quinte dell'Anno che Verrà? Ecco la foto che ha scatenato i fan della coppia in attesa di rivederli insieme ancora una volta a Sanremo 2023.

Amadeus e Giovanna: lo scatto del dietro le quinte fa innamorare tutti

Come tradizione a mezzanotte scatta il bacio tra gli innamorati che festeggiano l'arrivo del nuovo anno. Anche per Giovanna e Amadeus comincia un 2023 pieno di successi all'orizzonte che vale la pena festeggiare. Nella piazza di Perugia si aggirava una telecamera pronta a beccare tutti gli innamorati con i loro baci appassionati. Questa volta il bacio è toccato alla coppia più in vista del momento.

Giovanna Civitillo e Amadeus hanno infatti festeggiato insieme al pubblico dell'Anno che verrà ma immediatamente dopo dietro le quinte si sono scambiati, come da tradizione, il loro bacio d'amore. Un gesto da vero innamorati che apre un 2023 ricco di emozioni. Con lo scatto del bacio pubblicato su Instagram la coppia ha augurato a tutti i suoi follower Buon Anno e ovviamente nei commenti amici, fan e colleghi si sono scatenati. Non resta che augurare grande successo ai due in vista del Festival di Sanremo. Sul palcoscenico dell'Anno che verrà il conduttore ha annunciato che ad aprire la prima serata del Festival saranno Mahmood e Blanco, vincitori della scorsa edizione.

LEGGI ANCHE>>>Sanremo 2023, Amadeus riceve un due di picche clamoroso da Mediaset: "Non verrò all'Ariston"