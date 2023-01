Alessandro Borghese, chi era il Dj alla sua festa di Capodanno? È arrivato dal Gf Vip 7

Il Capodanno di Alessandro Borghese è stato un successo: il dj della festa è uno dei volti più amati del Grande Fratello Vip.

Sono mesi che sui social viene promosso il Capodanno di Alessandro Borghese al suo ristorante di Venezia. Il Lusso della Semplicità è il gioiellino del padrone di 4 Ristoranti che ha sede anche a Milano. Il Capodanno di Alessandro Borghese è stato un grande successo tra buon cibo, musica e grandissimi ospiti. L'intrattenimento non è mancato e per l'occasione lo chef si è dato da fare per rendere tutto perfetto. La foto di Borghese disteso sul divano del locale dopo i festeggiamenti del 31 dicembre è la dimostrazione del tanto lavoro fatto. C'era però un dj d'eccezione che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Tra gli ospiti famosi presenti sul palcoscenico non sono mancati i grandi artisti come Dolcenera e Enrico Ruggieri. Musica live e tanto divertimento hanno caratterizzato la serata organizzata da Borghese a cui era presente anche sua moglie. I due artisti hanno infiammato il palcoscenico ma a stupire è stato il DJ set della serata che arrivava direttamente dalla prima serata di Canale 5 insieme alla sua metà.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi da Alessandro Borghese: la coppia del Gf Vip 7 ha incantato tutti

Ospite d'onore della serata organizzata al Lusso della semplicità era Pierpaolo Pretelli insieme alla sua compagna Giulia Salemi. I due sono amatissimi sui social network e ancor di più in prima serata su Canale 5. Alfonso Signorini ha infatti deciso di affidargli un ruolo ben preciso in occasione della settima edizione del Gf Vip 7 che sta riscuotendo grande successo.

Pretelli è un Dj molto amato in Italia e a Capodanno a ospitare la sua musica è stato proprio lo chef più famoso della televisione italiana. Il conduttore si mostra nella meravigliosa cornice di Venezia insieme alla sua Giulia e non mancano i video che lo vedono protagonista sui social alla console. "Chi non suo a Capodanno, non suona tutto l'anno" scrive la Salemi scatenando Instagram. Sono loro la coppia più amata dalla nuova generazione? A quanto pare il loro successo non si derma su Instagram ma sta approdando anche in televisione e Borghese non poteva lasciarseli scappare.

LEGGI ANCHE>>>Alessandro Borghese rompe il silenzio: "Lo faccio fare ai miei clienti". Ecco di cosa parla