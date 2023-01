Meteo Campania: cosa fare oggi a Caserta

Un gradito bentornato a tutti i lettori campani, ecco l'appuntamento quotidiano con il meteo! Che tempo farà oggi a Caserta e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Il clima nella città di Napoli è parzialmente nuvoloso. La percentuale di nuvolosità è al 14%. L'umidità relativa è del 75%. La temperatura media è di 15°C, con una temperatura minima di 11,79°C e una temperatura massima di 15.47°C. Le condizioni meteorologiche sono caratterizzate dalla presenza di un leggero vento da 2,02km/h. In base a questo meteo, oggi ci sono opportunità per godersi la bella giornata nella città di Napoli. Le condizioni meteorologiche ideali rendono possibili molte attività all'aperto. Si potrebbe andare in un parco pubblico e godersi il sole, fare delle belle passeggiate nel centro storico o prendere un caffè al bar e guardare la gente che passa.

Avellino

Il tempo attuale per Avellino è nubi sparse. L'umidità è del 69%, la temperatura media si trova intorno ai 13.92°C, con una temperatura minima di 7.27°C e una massima di 14.64°C. La velocita del vento all'interno della città è compresa tra 1.44km/h, mentre la copertura nuvolosa raggiunge il 24%. In base a questa situazione meteo per Avellino, oggi si possono fare molte attività all'aperto. Con una temperatura media di 13 gradi e nubi sparse, darci una passeggiata può essere piacevole, magari godendosi il panorama locale. Un picnic in riva al fiume potrebbe essere un'altra buona idea. Inoltre, con venti deboli da 1 km/h e relativa variabilità della copertura nuvolosa, la città offre l'opportunità di provare diverse discipline sportive come il ciclismo o il jogging senza preoccuparsi troppo delle condizioni climatiche. Se preferisci stare all'interno puoi anche visitare i musei locali o semplicemente uscire a mangiare qualcosa!

Caserta

Oggi nel cielo di Caserta c'è una copertura nuvolosa con poche nubi. L'umidità è del 73%. La temperatura media è 15,04° C, con un minimo di 10,3° C e un massimo di 15,69° C. La velocità del vento è di 1,5km/h. Il cielo presenta il 20% di nuvolosità. Oggi a Caserta il tempo sarà nuvoloso con poche nubi. L'umidità è alta, con una temperatura media di 15,04° C e un vento molto leggero (1.5 km/h). La copertura nuvolosa raggiunge circa il 20%. Oggi potresti fare tante attività all'aria aperta come una passeggiata o andare in bicicletta. Ma fai attenzione alle temperature piuttosto basse!

Salerno

Il clima nella città di Salerno è variabile con poche nuvole nel cielo. L'umidità e del 67%, la temperatura media è 12.67°C, la temperatura minima 5.37°C, la temperatura massima 12.93°C e la velocità del vento 2.07 km/h con una percentuale di nuvolosità del 15%. In base a questo meteo, oggi è una giornata ideale in città di Salerno per fare numerose attività: passeggiate all'aperto con una luce piacevole, sport in spazi aperti come ciclismo, jogging e parchi dove fare picnic con amici e familiari. Inoltre, i giardini privati saranno perfetti per trascorrere delle ore al sole senza preoccupazioni!

Benevento

A Benevento oggi troviamo un clima nuvoloso con delle nubi spezzate. L'umidità è al 77%. La temperatura media è di 13.24 gradi, la temperatura minima è di 7.97 gradi e quella massima di 14.55 gradi. La velocità del vento è di 1.62 km/h ed inoltre c'è un alto tasso di nuvolosità, ovvero l'83%. In base al meteo di Benevento oggi, può essere una buona giornata per godere della natura. Il clima nuvoloso con le nubi spezzate offrirà un bellissimo scenario. L'alta umidità renderà l'atmosfera piacevole, mentre la temperatura media di 13.24 gradi sarà abbastanza gradevole per organizzare attività all'aperto. La velocità del vento moderata e l'alto tasso di nuvolosità rendono il tempo ideale per passeggiate o escursioni in montagna.

Paeestum

In questo momento a Paestum c'è un clima sereno, con il cielo limpido. L'umidità è del 69%, la temperatura media 15.79°C, quella minima 9.43°C ed quella massima 15.79°C. La velocità del vento è di 1.94km/h e la percentuale di nuvolosità è 6%. In questo momento a Paestum c'è un clima sereno, con il cielo limpido. L'umidità è del 69%, la temperatura media 15,79°C con temperature minima e massima al medesimo valore. La velocità del vento è di 1.94km/h ed il livello di nuvolosità percentuale è pari al 6%. Con queste condizioni oggi potresti fare numerose attività all'aperto: potresti cercare qualche sito archeologico o assaporare l'atmosfera di un paesaggio marino come quello della cittadina campana; oppure fermartici per praticare attività come escursionismo o bicicletta in entrambi i casi in tutta sicurezza e tranquillità.