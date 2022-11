Alessandro Borghese rompe il silenzio: "Lo faccio fare ai miei clienti". Ecco di cosa parla

Il noto chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese ha fatto una rivelazione sul suo ristorante che ha colpito tutti: ecco di cosa si tratta

Alessandro Borghese è uno degli chef più famosi d'Italia. Nato a San Francisco il 19 novembre 1976, il cuoco e conduttore televisivo è figlio della famosissima attrice tedesca naturalizzata italiana Barbara Bouchet e dell'imprenditore napoletano Luigi Borghese. Appassionato di cucina sin da ragazzo, ha iniziato la sua carriera da chef sulle navi da crociera, dove ha cucinato per tre anni. Successivamente, ha lavorato come cuoco in alcune delle più note città al mondo: da Parigi a San Francisco, fino a Londra.

Il ritorno in Italia dello chef gli ha permesso di lavorare in alcuni dei più importanti ristoranti del Paese e di diventare uno dei più famosi e amati personaggi televisivi. La sua carriera da "showman della cucina", infatti, è iniziata nel 2005, quando è stato scelto tra i giudici della trasmissione di Real Time Cortesie per gli Ospiti. Questo è stato il primo passo nella scalata verso il successo: negli anni successivi, infatti, Borghese ha preso parte a numerosi altri show, sia sui canali Discovery che su Sky e Mediaset, ed è diventato tra gli chef più amati di sempre. Attualmente, il cuoco italiano gestisce due ristoranti: parliamo di Alessandro Borghese - Il lusso della semplicità a Milano e AB - Il lusso della semplicità a Venezia.

La rivelazione di Alessandro Borghese

Lo show più seguito del noto chef è, sicuramente, 4 Ristoranti. Il programma nel quale Borghese giudica in ogni puntata, insieme ad altri quattro ristoratori, i piatti, l'ospitalità e il conto di quattro ristoranti situati in una determinata località italiana, è arrivato alla sua ottava edizione e domenica 27 novembre tornerà in chiaro su Sky Uno. Per l'occasione, Borghese ha risposto a una serie di quesiti posti da Sky Italia. Uno di questi ha stupito i fan. Quando gli hanno, infatti, se avesse mai fatto la scarpetta al ristorante, Borghese ha risposto: "Ma certo! Anzi, nel mio ristorante devono fare la scarpetta, è d'obbligo!". Una scelta alquanto particolare, dato che il Galateo di solito la vieta al ristorante. Eppure, come potete leggere dai commenti qui sotto, i fan sono d'accordo con lui.

In effetti, come si fa a rinunciare a una golosissima scarpetta quando un piatto è davvero buono? Per questo motivo, Borghese ha assolutamente ragione ad esortare i suoi clienti a fare la scarpetta, se hanno gradito! Tra le altre risposte date a Sky Italia, lo chef ha anche rivelato di essere fuggito una volta da un ristorante senza pagare e di aver chiesto spesso il bis e anche il tris di piatti che gli piacevano. Noi diamo il voto "diesci" alle sue risposte, e voi?

