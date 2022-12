Ambra Angiolini ha contagiato anche sua figlia Jolanda Renga: la Foto ha scatenato il popolo di X Factor 2022

Dopo l'esibizione di 'T'appartengo' Ambra Angiolini ha pubblicato uno scatto con sua figlia che ha conquistato tutti: è con sua figlia Jolanda Renga.

L'edizione 2022 di X Factor si è appena conclusa e sui social in molti hanno considerato questa finale la più bella di sempre. Tra i protagonisti non poteva mancare Ambra Angiolini che ha stregato tutti con la sua esibizione diventata virale in pochissime ore. "T'appartengo" è ritornata in testa alle classifiche musicali e la Angiolini si gode il suo successo. Il gruppo portato in finale da Ambra è quello dei Tropea arrivato al quarto posto.

L'ex moglie di Francesco Renga ha svolto un ottimo lavoro al tavolo dei giudici e chissà se la rivedremo anche il prossimo anno. La Angiolini si è dimostrata il giudice che mancava all'appello da qualche anno con i suoi commenti sempre perfetti e le scelte mirate per i suoi concorrenti. In questi giorno sui social è spuntata una foto che la vede protagonista insieme a sua figlia Jolanda, nata dall'amore con Francesco Renga. Dopo le fatiche dei live di X Factor e dell'esibizione live sul palcoscenico della finalissima Ambra si rilassa in montagna ma la figlia ha deciso di rivelare un retroscena davvero unico delle loro vacanze.

Ambra Angiolini con sua figlia Jolanda Renga: ecco dove hanno trascorso le loro vacanze

Ambra Angiolini e Francesco Renga sono sempre molto discreti circa la loro vita privata ma non è un mistero che dopo la separazione siano rimasti in ottimi rapporti. L'attrice ha però deciso di condividere uno scatto insieme a sua figlia Jolanda che rivela come si è rilassata dopo le fatiche a X Factor.

Protagonisti dello scatto sono ancora una volta loro, i Tropea. La band è entrata nel cuore della Angiolini che fino all'ultimo momento ha creduto nella loro vittoria. I ragazzi sono entrati sin da subito nelle grazie dei giudici per poi essere sopravvissuti ad ogni ballottaggio fino alla finalissima. Jolanda rivela su Instagram l'amore per la band anche ad alta quota. Le due infatti hanno pubblicato la foto in un paesaggio davvero unico in montagna dove moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo stanno trascorrendo le vacanze invernali. La figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini si dice ufficialmente "tropeizzata". Chissà se un giorno la vedremo sul palcoscenico proprio come i suoi genitori.

