Antonino Cannavacciuolo, la novità natalizia che tutti stavano aspettando: "Può mangiarlo chiunque"

Chef Antonino si prepara alla nuova edizione di Masterchef: la novità culinaria a Natale è perfetta per tutti.

In attesa della nuova edizione di Masterchef chef Antonino Cannavacciuolo come ogni anno si dedica alla preparazione del Natale. Le tradizioni culinarie in queste festività sono diverse in ogni paese e regione ma in tutta Italia si festeggia con dell'ottimo cibo pronto per essere preparato e mangiato in famiglia. Non è da escludere però che le abitudini alimentari in questi anni si sono evolute partendo dalla cucina vegetariana a quella vegana. Chef Antonino ha dunque deciso di creare un dolce adatto a tutti, scopriamo di cosa si tratta e soprattutto quanto costa.

Qualche giorno fa Antonino Cannavacciuolo evidenziava un aspetto fondamentale sui suoi social network: a Natale nessuno deve restare escluso soprattutto a tavola. Per questo motivo adattare la cucina alle esigenze di ognuno è il primo passo per un pranzo davvero perfetto. Qual è la conclusione ideale alle mangiate natalizie in famiglia? Ovviamente il dolce, scopriamo qual è la proposta di Cannavacciuolo per chi desidera gustare tutta la dolcezza della tradizione senza rinunciare alle proprie abitudini.

Il dolce che può mangiare chiunque: l'idea di Antonino Cannavacciuolo

Il giudice di Masterchef ha annunciato la creazione di un dolce vegano al cioccolato, buonissimo e soprattutto ideale per chiunque. A Natale non è detto che chi mangia la cucina vegana debba restare escluso, per questo motivo lo chef ha ideato una prelibatezza adatta a tutti. Si tratta di un dolce al cioccolato con tanto di pepite fondenti ma non solo. Non manca una golosa glassa realizzata con farina di mandorle e nocciole.

All'interno possiamo trovare le arance candite e il limone candito che garantiscono anche in questo caso i sapori tradizionali e i profumi del Natale. Insomma ancora una volta chef Cannavacciuolo ha deciso di scegliere l'inclusione creando un vero panettone per vegani che lui stesso denomina dolce al cioccolato. La tecnica di preparazione e gli ingredienti di certo sono differenti dal panettone artigianale tradizionale ma anche in questo caso tutte le preparazioni vengono effettuale all'interno dei suoi laboratori.

Il costo di questa prelibatezza è di 41 euro ed è possibile ordinarlo sul sito dello chef attraverso il negozio online. In questo modo nessuno a tavola si sentirà escluso e questo dolce può trasformarsi anche in un regalo di Natale assolutamente perfetto.

LEGGI ANCHE>>>Antonino Cannavacciuolo: quanto costa il suo panettone natalizio? Tutti i gusti e prezzi