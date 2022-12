Antonino Cannavacciuolo: quanto costa il suo panettone natalizio? Tutti i gusti e prezzi

Chef Cannavacciuolo lancia il suo panettone natalizio: ecco quanto costa la bontà firmata dal giudice di Master Chef.

Tra gli chef più famosi in Italia un posto speciale lo occupa Antonino Cannavacciuolo, giudice di Master chef vincitore solo poche settimane fa della sua terza Stella Michelin. La tradizione natalizia italiana è una delle passioni dello chef che come i suoi colleghi ha ideato una propria versione del famoso panettone. Il talento di Cannavacciuolo è certamente destinato a fare grandi cose in cucina ma anche nel mondo della televisione italiana lo chef sta riscuotendo grande successo.

Tra Master Chef e Cucine da incubo lo chef si è presentato al pubblico e ha suscitato sin da subito grande curiosità nei telespettatori. La stesso curiosità che è riuscito a trasmettere anche attraverso i suoi piatti ma oggi restiamo in tema natalizio e scopriamo quanto costa il panettone di Cannavacciuolo con tutti i gusti disponibili.

Il panettone di Cannavacciuolo: impossibile resistere, ecco quanto costa

Cominciamo subito dal panettone tradizionale che è indubbiamente il più richiesto durante le feste natalizie. In questo caso quello creato da Antonino Cannavacciuolo costa 39 euro e ha tutti gli ingredienti tradizionali ben noti ai suoi fan come canditi e uvetta passa. C'è poi un gioiellino al gusto gianduia che a quanto pare è destinato ai più golosi e costa la bellezza di 48 euro. Continuiamo con quello al limoncello che ha lo stesso prezzo e che racchiude tutti i profumi dei limoni made in Italy.

C'è poi una chicca al gusto pistacchio, con glassa super cremosa e soprattutto golosissima. In questo caso il costo del panettone è di 53 euro e prevede solo l'aggiunta della glassa senza la famosa granella di pistacchio. C'è poi un gusto speciale per gli amanti del rischio e delle novità al palato, si tratta del panettone alla mela annurca e al cioccolato bianco in edizione limitata che costa 50 euro. Non mancano gusti come quello alle pere e cioccolato ma anche al caffè che mantengono gli stessi prezzi. Chef Antonino ha pensato bene di creare anche un prodotto vegano con un dolce vegano al cioccolato che costa 41 euro così da accontentare le esigenze di tutti. Non resta che assaggiarli tutti e rendere questo Natale ancora più dolce.

