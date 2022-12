Chiara Ferragni sotto i ferri: l'influencer racconta i dettagli della sua operazione

Chiara Ferragni spiega finalmente i dettagli della sua operazione. I fan avevano notato un dettaglio nei suoi look.

La bellissima influencer ha fatto veramente spaventare i suoi fan. Come di consueto ormai prima di ogni evento o anche semplicemente per una passeggiata, la biondissima Chiara ha preso l'abitudine di mostrare a tutti i suoi look o nella sua maestosa cabina armadio o nel suo ascensore dotato di un grandissimo specchio. Chiara giovedì scorso, in occasione della finale di X Factor, ha scelto un bellissimo mini dress di Diesel rosa che però non ha catturato tutta l'attenzione come il suo cerotto sul braccio. La donna aveva sul suo braccio un cerotto che apparentemente non ha allarmato i fan. Poteva essere un graffio causato da un piccolo incidente domestico o una lieve scottatura ma quando i seguaci della Ferragni hanno rivisto il cerotto in più giornate hanno iniziato a ipotizzare che si trattasse di qualcosa di più gravoso.

Per chi segue Chiara con tanto affetto sicuramente seguirà anche tutta la sua famiglia. Tra questi Valentina Ferragni, la più piccola delle tre sorelle famosissime, ha raccontato proprio sui social di aver scoperto non molto tempo fa che una bollicina presente sulla fronte non era solo un semplice sfogo cutaneo ma un carcinoma baso-cellulare, ovvero una tumore della pelle molto frequente.

Chiara Ferragni rompe il silenzio: ecco cosa si nasconde sotto quel cerotto

I fan della Ferragni si sono preoccupati tantissimo per l'influencer dopo aver visto in più look un cerotto sospetto sul braccio. La preoccupazione degli affezionati è dovuta proprio al fatto che già sua sorella ha raccontato sui social il suo percorso nella rimozione di un carcinoma che è apparso sulla sua fronte. Valentina si è fatta portavoce di come non bisogna mai sottovalutare i segnali del proprio corpo. Sapeva che non si trattava di un normale foruncolo e la sua intuizione ha fatto si che ora di quel tumore c'è rimasto solo una piccolissima cicatrice. Chiara, ha finalmente rotto il silenzio.

Chiara racconta che quel cerotto è posizionato proprio dove aveva un neo che in questi ultimi periodi ha visto cambiare colore. Controllare i nei è importantissimo soprattutto per chi ne ha veramente tanti e soprattutto se, come nel caso della Ferragni, questi cambiano colore.

