Céline Dion, ecco le 10 cover più belle della grande artista canadese

Céline Dion è una delle più celebri cantanti internazionali. Dotata di una voce incredibile, ha realizzato spesso meravigliose cover di altri artisti: ecco le dieci più belle

Céline Dion è tra le artiste più amate e famose di sempre. Nata a Charlemagne, nella regione francese del Québec, in Canada, ha debuttato nel mondo della musica negli anni Ottanta. Se, per quel decennio, ha ottenuto la fama solo in patria, cantando prevalentemente in francese, negli anni Novanta ha acquisito la fama internazionale. Il suo primo album in lingua inglese è datato 1990: da quel momento, la cantante è diventata tra le artiste più famose e amate di sempre.

Famosa per brani come Because you loved me, It's all coming back to me now e la meravigliosa The Reason, ha definitivamente acquisito la fama internazionale con la canzone principale della colonna sonora del film Titanic, My Heart Will Go On. La celebre artista, ancora attiva nel mondo della musica, ha avuto diversi problemi negli ultimi anni: prima la morte del marito René Angélil e poi alcuni problemi di salute che l'hanno costretta a fermarsi. Nel 2023 avrebbe dovuto iniziare un tour che l'avrebbe portata anche in Italia, ma recentemente è arrivata la notizia dell'annullamento della tournée a causa di un importante problema neurologico, la Sindrome della Persona Rigida.

Céline Dion: le sue dieci cover migliori

Augurandoci che possa riprendersi presto, elenchiamo in questa classifica dieci delle cover più belle cantate da Céline Dion. Grazie alla sua voce e al modo in cui interpreta le canzoni, infatti, la celebre cantante franco-canadese è una tra le poche artiste che riesce ad eguagliare, con le proprie cover, la qualità delle canzoni originali, a volte addirittura superandola. Al decimo posto inseriamo la bella cover di Happy Xmas (War is Over) di John Lennon. Al nono posto, invece, c'è Beauty and the Beast, originariamente di Angela Lansbury, diventata famosissima anche in Italia nella versione cantata da Gino Paoli e Amanda Sandrelli (in italiano si intitola È una storia sai). Ottavo posto per I drove all night, famoso brano di Roy Orbison reso famoso da Cyndi Lauper nel 1999. La versione di Céline, più delicata e meno rock di quella di Cyndi, è molto interessante e bella quasi come quest'ultima.

Al settimo posto inseriamo I hate you, then I love you, cantata insieme a Luciano Pavarotti. Si tratta di una splendida cover di Grande, grande, grande di Mina, cantata anche da Shirley Bassey in un'altra versione in lingua inglese. A proposito di canzoni italiane, nel 1984 Céline Dion ha cantato una cover di Amico è (Inno dell'amicizia) di Caterina Caselli e Dario Baldan Bembo in lingua francese: si intitola L'hymne à l'amitié e la inseriamo al sesto posto.

La Top 5

Al quinto posto c'è Lullabye (Goodnight, my Angel), cover dell'omonima canzone di Billy Joel. Al quarto posto inseriamo una splendida e struggente cover di Ne Me Quitte pas di Jacques Brel, conosciuta in Italia nella versione di Patty Pravo intitolata Non andare via. Sul gradino più basso del podio troviamo Falling into you, cantata inizialmente dall'argentina Marie-Claire D'Ubaldo ma diventata praticamente sua. Al secondo posto troviamo, invece, la cover del classico dei primi anni Novanta di Taylor Dayne Send me a lover. Al primo posto, invece, non può non trovarsi la cover di uno storico brano di Eric Carmen del 1975, All by myself.

L'interpretazione di Céline è di una qualità talmente alta da eguagliare e forse anche superare la splendida canzone di Carmen. In questo brano, la cantante mostra tutte le sue capacità vocali e, per questo, non possiamo non inserirlo al primo posto della classifica. Molti ricordano inoltre, la canzone per la celebre scena all'inizio de Il Diario di Bridget Jones, quella in cui il personaggio interpretato da Renée Zellweger canta questa canzone in pigiama. Anche per l'iconicità della scena, abbiamo deciso che la prima posizione deve appartenere a questo brano. E voi, siete d'accordo?

