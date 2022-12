Oroscopo del Sud: Giove contro Ariete e Gemelli

Cari amici, diamoci una svegliata perché è finalmente arrivato il momento di leggere l'oroscopo di oggi! Questa giornata ci regalerà tante emozionanti sorprese. Segui i tuoi segni astrali di oggi e preparati ad affrontare tutto quello che accadrà con entusiasmo e positività!

Ariete

L'Ariete è energizzato dalle vibrazioni della Luna in Scorpione! Per te, questo significa destreggiarti con cura i sentimenti e metterti in contatto con sentimenti più coinsolanti. Oggi sarà un momento magico nel tuo viaggio verso la crescita personale; usalo al meglio! Cerca l'equilibrio tra il pensare logico ed emotivo - promette di darti grande saggezza, coraggio e antiche risorse interiori. Sperimenta qualcosa di nuovo o porta a termine un progetto non ancora ultimato: ottieni le gioie che desideri!

Toro

Al Toro oggi non sarà di certo una giornata semplice: complicazioni impreviste e contrarietà potrebbero emergere in diverse situazioni, compromettendo i piani stabiliti. Evita quindi di sovrastimare le tue capacità ed essere troppo autolodiing nell'affrontare provocazioni e problemi. La chiave per superare la giornata è tenere il passo lentamente ma costantemente, affrontando i compiti uno alla volta, senza perdere tempo nel lagnarsi troppo.

Gemelli

I Gemelli sono incoraggiati a fare attenzione oggi, poiché ci possono essere delle opportunità che li costringeranno ad intraprendere decisioni difficili. Qualsiasi scelta viene presa sarà influenzata da circostanze e condizioni inaspettate, che metteranno alla prova la loro resistenza. Prendetevi quindi il tempo necessario per ragionare con cura su cosa fare prima di prendere un impegno definitivo!

Cancro

Oggi, per i nati sotto il segno del Cancro arriva una giornata con molto potere e intuito. Le stelle ti incoraggiano a prendere l'iniziativa e fare la cosa giusta. Usa la tua sensibilità per affrontare le situazioni complesse che hai davanti, sapendo di fare sempre la decisione migliore. Segui ciecamente i tuoi istinti e fiducia nel tuo ascendente!

Leone

Oggi per i nati sotto il segno del Leone le stelle indicano una giornata intensa e ricca di emozioni contrastanti. Potresti sentirti determinato e pronto a superare tutti gli ostacoli, ma allo stesso tempo noterai la voglia di scarsa energia e un senso di paura che spunta inizialmente. La chiave sta nel non lasciarti demoralizzare da queste sensazioni negative, ma imparare ad accettarle come parte della crescita personale ed emotiva. Cerca sempre di divertirti anche quando le cose diventano difficili: se lo farai riuscirai a raggiungere maggiore consapevolezza interpersonale!

Vergine

Un Giorno cruciale per le Vergine, con una notevole eccitazione nell'aria! In vista di grandi cambiamenti che stanno arrivando, vi sentite ansiosi e insicuri su quale sia il prossimo passo da fare. Cercate di mantenere la lucidità: calma, ragionate bene le decisioni ed evitate l’impulsività. Non temete l’ignoto: possono esserci sorprese positive in giro! La fortuna sarà dalla vostra parte, a patto che teniate alte le barriere della prudenza.

Bilancia

La Luna in opposizione alla Bilancia nel tuo segno si intravede uno scenario poco roseo. I rapporti con gli altri potrebbero metterti seriamente a dura prova, soprattutto le relazioni più intime saranno messe sotto pressione. L'instabilità emotiva dilaga e la senza di stabilità è alle stelle. Le bugie rendono più difficile il dialogo, ed è particolarmente importante stare attenti agli enigmi che diventano piuttosto complicati da decifrare. Adesso è il momento di far dipendere la tua felicità solo da te stessa, semplificando i processi decisionali e prendendo tempo per meditare le necessarie trasformazioni.

Scorpione

Oggi gli Scorpione dovranno affrontare alcune grandi prove che potrebbero portare a una forte delusione. Sarà meglio essere preparati per le cattive notizie che potrebbero arrivare. Se la giornata è andata male finora, allora tenetevi pronti a tempi ancora più bui. Cercate di evitare situazioni stressanti e siate pronti ad accettare qualsiasi decisione difficile che vi viene data oggi.

Sagittario

Il tuo oroscopo per oggi, Sagittario, lascia poco spazio alle speranze: le cose non sembrano andare come speravi. Sebbene abbia l'energia e la fiducia che caratterizzano i nati di questo segno, il tuo consigliere celeste raccomanda prudenza. Sii cauta/o nei passaggi che deciderai di intraprendere e mantieniti ben radicata/o nella realtà affinché le tue azioni siano pronte su tutti i fronti a qualsiasi evenienza. Ci saranno fortuna e buoni propositi intorno a te, ma sta a te conoscerne i tempi giusti nell'alimentarli ed espanderli al meglio.

Capricorno

Cari Capricorno, oggi è un ottimo giorno per mettere a frutto la vostra intraprendenza. Siate determinati nel lavoro e nella vita privata: non sarà difficile raggiungere i traguardi che vi siete prefissati. Le previsioni indicano che potete apprezzare al massimo le opportunità e i doni della vita! Rimboccatevi le maniche e godetevi il successo che vi aspetta in questa giornata piena di energie positive!

Acquario

Gli Acquario avranno una bella giornata oggi! Preparati a sorridere, perché ci sarà un sacco di motivo per sentirsi allegri. Il tuo entusiasmo e la tua creatività offriranno l'opportunità di trovare soluzioni innovative. Mentre segui il tuo istinto, prenditi del tempo anche per vivere le piccole cose che danno vera felicità. Regala te stess* qualcosa che ti fa stare bene e goditi il presente al massimo.

Pesci

I Pesci oggi sono fortunati! La luna infatti è nel segno e promette grandi scoperte professionali. Oggi è un giorno per mettersi alla prova ma senza farsi prendere troppo dal caos: rimanete calmi e focalizzatevi su un obiettivo da raggiungere in modo graduale. C'è qualcosa di nuovo in vista che vi farà sentire eccitati ed entusiasmati. Date retta a quelle intuizioni specialiche vi guidano, vi condurranno verso la realizzazione dells più importante sogno!