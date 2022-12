Mariah Carey, la Regina del Natale è inarrestabile: ecco il suo ultimo successo

La Regina del Natale è inarrestabile: dopo più di 30 anni di carriera, è ancora sulla cresta dell'onda e negli ultimi tempi ha ottenuto l'ennesimo successo

Mariah Carey è una celebre cantautrice americana. Nata a Huntington, il 27 marzo 1969, è fra le artiste che hanno venduto il numero maggiore di dischi in assoluto in tutto il mondo. Merito è della sua meravigliosa voce, che riesce ad arrivare a un'estensione a dir poco incredibile, toccando addirittura le cinque ottave. La cantante è famosa per brani che hanno definito una generazione, come Hero, My All e Always be my baby. Insieme a Celine Dion e Whitney Houston è considerata tra le Regine del Pop anni '90.

Mariah Carey è, però, ancora attiva nel mondo della musica: qualche anno fa, ed esattamente alla fine del 2020, ha pubblicato una raccolta di canzoni ed esibizioni mai uscite o comunque considerate rare, intitolata Rarities. La compilation ha ottenuto un buon successo, a dimostrazione che l'artista americana è ancora sulla cresta dell'onda. Anche il suo ultimo album in studio, Caution, ha venduto bene in tutto il mondo ed è stato anche un successo di critica.

Mariah Carey: l'ennesimo risultato della Regina del Natale

Mariah Carey è conosciuta, inoltre, per essere una delle Regine della musica natalizia. Il suo album del 1994 Merry Christmas, è tra gli album di musica natalizia più venduti di sempre. In particolare, un brano originale, inciso proprio in occasione dell'uscita dell'album, ha fatto un enorme successo ed è considerato tra i singoli di maggiore successo di sempre. Ogni anno, è inserito nelle playlist di Natale di tutto il mondo ed è cantato da milioni e milioni di persone. Parliamo, ovviamente, di All I want for Christmas is you. Ogni anno, nel mese di dicembre, la canzone scala le classifiche di tutto il mondo. Ed è, infatti, proprio quello che è successo poco fa.

Come ha annunciato la stessa Mariah Carey, la sua celebre canzone ha, di nuovo, toccato la vetta della Billboard Global 200, la classifica targata Billboard che calcola le canzoni più ascoltate in tutto il mondo. La canzone ha già trascorso, negli anni precedenti, nove settimane all'interno di questa classifica. Stupisce, soprattutto, il fatto che abbia raggiunto questa posizione all'inizio del mese di dicembre, a ben 20 giorni dal Natale. Solo una cantante come Mariah può aspirare a tanto.

