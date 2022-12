Fashion Awards, è italiano lo stilista dell'anno: il nostro Paese protagonista agli 'Oscar della Moda'

Ai Fashion Awards 2022 premiato il miglior designer dell'anno: è italiano e lavora per una delle più importanti aziende di alta moda del mondo. Ecco chi è

L'Italia ancora una volta sulla vetta del mondo in fatto di moda. Il Belpaese anche quest'anno protagonista dei British Fashion Awards, la cerimonia, organizzata dal British Fashion Council, che ogni anno si svolge nel Regno Unito e che premia coloro che nel corso dell'anno si sono distinti nel campo della moda britannica. Considerati come gli 'Oscar della Moda', nel corso della serata vengono assegnati riconoscimenti e premi davvero prestigiosi.

Tra quelli più ambiti nel corso della serata che si è svolta alla Royal Albert Hall di Londra c'è il premio per il miglior stilista, che quest'anno è andato al genio creativo che c'è dietro la maison Valentino, e cioè Pierpaolo Piccioli.

Il direttore creativo della casa d'alta moda tutta italiana è stato, appunto, nominato 'Designer of the Year', stilista dell’anno. E' la seconda volta che lo stilista vince l'ambito premio, conquistato già nel 2018.

Il premio a Piccioli è stato consegnato dall'attrice Florence Pugh, a sua volta vestita con uno spettacolare abito rosso Valentino, l'iconico colore che da sempre contraddistingue la maison romana, dal lungo strascico e che le lasciava scoperta la schiena. Incantevole.

Piccioli è direttore creativo di Valentino dal 2016, che subentrò a Maria Grazia Chiuri. Con lui la casa d'alta moda fondata dallo stilista Valentino Clemente Ludovico Garavani (conosciuto semplicemente come Valentino) ha intrapreso un nuovo corso.

Alla serata di Gala, Piccioli si è presentato con l'intera sua famiglia al completo: la moglie Simona e i tre figli, Benedetta, Stella e Pietro. Inutile dirlo, tutti quanti vestiti Valentino.

Fashion Awards, con Pierpaolo Piccioli premiato anche un altro italiano "d'oro": è Alessandro Michele

L'Italia protagonista, dicevamo, anche per un secondo riconoscimento incassato dal nostro Paese. Tra i premiati ai British Fashion Awards 2022 c'è infatti anche il designer romano Alessandro Michele, di cui nelle scorse settimane avrete sentito sicuramente parlare. Michele ha infatti da poco lasciato la direzione creativa di un'altra casa di moda importantissima, e cioè Gucci e Raf Simons (Prada).

Per quanto riguarda gli altri premi assegnati nel corso del British Fashion Awards, un altro riconoscimento molto ambito è quello che premia la migliore modella dell'anno. Titolo che è andato alla super top Bella Hadid.

