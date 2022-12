Carmen Russo fa ingelosire Enzo Paolo Turchi: il video del ballo proibito durante il Gf Vip

Carmen Russo è stata ospite anche ieri della puntata serale del Grande Fratello Vip 7. Nella parte finale, l'ex gieffina si è resa protagonista di un ballo proibito con alcuni 'marinai' che avrà fatto ingelosire Enzo Paolo Turchi.

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 7 è stata ricca di colpi di scena. Non tutti si aspettavano che a venire eliminato fosse uno degli ultimi entrati, Luciano Punzo. I fan di Patrizia Rossetti, che sui social sembrano inesistenti, hanno salvato la propria beniamina che nei giorni scorsi era stata duramente criticata per gli attacchi, anche pesanti, a Micol Incorvaia. Il modello napoletano, nonostante la sua simpatia, ha perso proprio contro la Rossetti e la Incorvaia ed è tornato a casa dopo un mese e pochi giorni.

Tra le ospiti della puntata di ieri sera c'era anche Carmen Russo. La ballerina, che ha partecipato a due edizioni del Gf Vip nel corso della sua vita, ha allietato il pubblico con uno dei suoi balli. L'ex gieffina è reduce del matrimonio di Francesca Cipriani di sabato 3 dicembre, al quale è stata invitata insieme al marito Enzo Paolo Turchi e loro figlia Maria. Anche nel corso della puntata di ieri, Carmen ha dato spettacolo con uno dei suoi balli. Vediamo l'esibizione della moglie di Enzo Paolo Turchi, a tratti parecchio sensuale.

Il ballo di Carmen Russo

Nonostante sui social il Grande Fratello venga dipinto come il male assoluto e come la panacea di tutti i problemi dell'Italia, il programma continua a riscuotere grande successo. Ieri sera il reality ha ottenuto il 23% di share, che è aumentato sensibilmente nella parte finale, viste le alternative quasi inesistenti sugli altri canali televisivi. Proprio nella parte conclusiva del reality, è andato in scena il ballo di Carmen Russo, che vi mostriamo in questo video. Alcune inquadrature sono oggettivamente al limite:

GF VIP AL 22,9% DI SHARE

E IL NIGHT AL 35,7% pic.twitter.com/32ddkZ5tjS — trashtvstellare (@tvstellare) December 6, 2022

La canzone si chiama "Alghero" e questa è la versione di Giuni Russo. Un altro video con Carmen Russo protagonista era diventato virale nel weekend: mentre era in piedi per riprendere l'ingresso di Francesca Cipriani in chiesa, per qualche motivo, la ballerina è scivolata, cadendo a terra. Rialzatasi subito, non si è scomposta, visto anche il contesto serioso in cui si trovava. Insomma, Carmen Russo è in gran forma nonostante i 63 anni e continua a intrattenere il proprio pubblico, che va dai giovani amanti dei social a persone più avanti con l'età che l'hanno conosciuta e apprezzata durante le frequenti apparizioni televisive degli ultimi venti anni.

