Mariah Carey, la regina del Natale torna all'attacco: guardate che sorpresa ha preparato per i suoi fan

La popstar americana Mariah Carey prepara una splendida sorpresa per i suoi fan per il suo mese preferito dell'anno: dicembre è arrivato, e il Natale, per Mariah, è il momento giusto per tornare in auge

Se è stata soprannominata la Regina del Natale, un motivo ci sarà: quando arriva il mese di dicembre Mariah Carey torna ad essere la cantante più ascoltata in assoluto. Merito dell'intramontabile singolo 'All I want for Christmas is you', canzone che è diventata praticamente il simbolo del periodo natalizio. Un vero e proprio tormentone che non stanca mai, e che è entrato di diritto a far parte delle canzoni da ascoltare 'obbligatoriamente' mentre si decora l'albero di Natale.

Forse non tutti sanno che 'All I want for Christmas is you' è un singolo pubblicato nel 1994. Sono dunque quasi 30 anni che Mariah Carey cavalca l'onda del successo di questa canzone, e ogni anno lo fa in maniera originale. Che cosa si è inventata questa volta la cantante americana?

Mariah Carey, la sorpresa natalizia per i suoi fan: una gita extralusso nella sua sontuosa abitazione di New York

Quest'anno Mariah Carey ha siglato una partnership con il sito di prenotazione noto in tutto il mondo 'Booking.com'. Come ha spiegato la popstar nell'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, un fortunato vincitore potrà vivere un'esperienza indimenticabile proprio nella casa di proprietà di Mariah.

"Durante le festività natalizie, preparati per un'esperienza di vacanza irripetibile con Booking! Solo per una notte, potresti sorseggiare un cocktail nella mia casa di New York e appendere le calze nella tua sontuosa stanza al The Plaza, un Fairmont Hotel", scrive la cantante di fama mondiale.

Per partecipare all'estrazione non basterà far altro che guardare le storie del profilo Instagram di Mariah Carey e il sito di prenotazioni 'Booking.com' per scoprire l'intero itinerario di 3 giorni. "Imposta una sveglia per il 14 dicembre alle 17:00 (ora locale negli Stati Uniti, ndr), per prenotare l'esperienza curata da me che si svolgerà dal 16 al 19 dicembre. Primo arrivato, primo servito!", conclude.

LEGGI ANCHE >>> Mariah Carey, che forma smagliante a 53 anni! "Dimostri 20 anni in meno"