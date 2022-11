Mariah Carey, che forma smagliante a 53 anni! "Dimostri 20 anni in meno"

Mariah Carey è ancora una donna bellissima. Lo dimostra l'ultimo servizio fotografico al quale ha partecipato, in cui sembra una trentenne!

Mariah Carey è una delle cantanti più conosciute e amate al mondo. Nata il 27 marzo 1969 a Huntington, nello Stato di New York, ha debuttato nei primi anni '90 con il singolo Vision of Love. Sin dai primi anni, la cantante americana si è fatta notare per la sua voce assolutamente fuori dal comune. L'estensione vocale di Mariah Carey, infatti, è tra le più alte al mondo: sembra che arrivi addirittura a cinque ottave. Inoltre, l'artista newyorkese è capace di "fischiare" con la voce, cantando note in quello che in inglese viene chiamato "Whistle register", cioè il registro di fischio.

Negli anni successivi, la popstar ha sperimentato numerosi generi musicali: dall'r'n'b al soul, dall'hip hop al funky. Persino la musica natalizia, con l'ormai iconico album Merry Christmas. Il disco, uscito nel 1994, contiene la canzone probabilmente più famosa dell'artista, che ogni anno viene ascoltata a ripetizione con l'avvicinarsi del Natale. Parliamo, ovviamente, di All I want for Christmas is you: il brano, scritto dalla Carey stessa insieme a Walter Afanasieff, ha venduto sin dalla sua uscita milioni e milioni di copie, diventando un successo incredibile.

Mariah Carey: che donna meravigliosa!

Grazie ad All I Want for Christmas is You, Mariah è riuscita a farsi amare anche dalle nuove generazioni, restando sempre al centro dell'attenzione mediatica. Anche i suoi nuovi album sono stati molto apprezzati da pubblico e critica: la sua ultima opera, Caution, ha debuttato nel 2018 alla quinta posizione della classifica americana Billboard 200 e ha avuto ottime recensioni, ottenendo un punteggio complessivo di 82 su 100 dall'aggregatore Metacritic. Inoltre l'artista, che è anche attrice e produttrice discografica, è seguitissima sui social: la sua pagina Instagram conta, infatti, più di 11 milioni di follower. Gran parte dei quali hanno decisamente apprezzato le ultime foto pubblicate.

Come vedete da questa immagine, tratta da un servizio fotografico fatto dalla cantante per la copertina del sesto volume del 2022 della rivista W, Mariah è ancora in forma smagliante e ha ricevuto i complimenti di migliaia e migliaia di fan. "Sembra che questa foto sia del 2013!" commenta un utente, mentre un altro dichiara che la cantante dimostri ancora meno anni. "Sembra degli anni 2000!" scrive questo utente e, in effetti, non possiamo che essere d'accordo. Mariah Carey è ancora una donna stupenda, oltre che un'artista famosissima!

LEGGI ANCHE>>>Cyndi Lauper, la sua ultima foto è virale: "Sei ancora una bambola"