Cyndi Lauper, la sua ultima foto è virale: "Sei ancora una bambola"

Cyndi Lauper è una delle cantanti pop più famose al mondo. La canzone che l'ha resa famosa, Girls just want to have fun, è uscita nel 1983 ma è ancora ascoltatissima. Pensate che il video su YouTube conta più di un miliardo di visualizzazioni: un risultato che non è stato raggiunto da molte popstar contemporanee. La sua particolare voce e il suo stile sono stati il motivo del suo enorme successo negli anni Ottanta. In effetti, insieme a cantanti come Madonna, Whitney Houston, George Michael, Michael Jackson e pochi altri, Cyndi Lauper ha definito l'intero decennio.

Ma la cantante pop non è scomparsa alla fine dei magici anni Ottanta: Cyndi Lauper ha, infatti, continuato a incidere album di grande raffinatezza e ad esibirsi dal vivo. Il suo ultimo album, Detour, è stato pubblicato nel 2016 e, secondo alcune voci, la cantante potrebbe presto rilasciare un nuovo album. Icona di stile per la sua eccentricità nel vestire, la cantante è ancora seguitissima dai fan. La sua pagina Instagram conta, infatti, più di un milione di follower.

Cyndi Lauper: che bambola! La foto Instagram

La cantante è molto attiva sui social: pubblica spesso sulla sua pagina Instagram, infatti, storie, immagini e video di vario genere. L'artista è anche molto impegnata del sociale: ha, ad esempio, promosso un fondo da destinare ad azioni volte a difendere e incrementare i diritti delle donne, denominato Girls just want to have fundamental rights. Tra i suoi vari post, ci sono anche quelli che la ritraggono con la famiglia. Spesso si è mostrata, infatti, insieme al figlio Declyn Wallace Thornton Lauper, che su Instagram si chiama dexlauper, o del marito, l'attore David Thornton. L'ultima foto pubblicata dalla cantante la ritrae proprio con il marito in un momento molto importante.

Come vedete, si tratta di una foto del matrimonio: i due sono convolati a nozze ben 31 anni fa, e sono ancora una coppia unitissima. Centinaia di fan hanno commentato la foto, facendo i complimenti alla coppia per l'amore che ancora li lega e a lei per la sua bellezza. In effetti, Cyndi era davvero bellissima nella foto del matrimonio ma, come sottolinea un utente, lo è ancora adesso. "You are still such a babe" (tradotto in maniera non letterale "Sei ancora una bambola") ha scritto jeffbruntzel e noi non possiamo che essere d'accordo con lui!

