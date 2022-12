Avete mai visto Manuela Arcuri da bambina? L'ex di Gabriel Garko era già bellissima!

Manuela Arcuri, ex di Gabriel Garko e vera e propria icona sexy italiana, è stata bambina anche lei. Incredibile ma vero, no? Ebbene, l'avete mai vista quando era solo un'infante? Eccola per voi.

Instagram e TikTok sono delle autentiche miniere d'oro quando si tratta di andare a pescare fotografie di vip quando erano solo bambini. Loro stessi, d'altro canto, per accaparrarsi qualche like in più o semplicemente per rispondere alle domande pressanti dei fan, si mostrano a 3,4,5 anni di età. Nel caso di Manuela Arcuri in questo scatto, tuttavia, i social non c'entrano nulla.

L'attrice è stata infatti ospite da Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno e proprio qui sullo schermo è apparsa la foto di quando era solo una bambina. Sempre nello studio intestato a Raffaella Carrà, tra l'altro, si è lasciata andare a una serie di confessioni inerenti personaggi del mondo dello spettacolo con i quali ha avuto il piacere di collaborare con Alessandro Gassman, Gigi Proietti, Virna Lisi e così via...

Sguardo furbetto e occhioni intensi: Manuela Arcuri era già bellissima da bambina

Come arrivare a 45 anni in forma smagliante, potrebbe essere il titolo di un libro che ha per protagonista Manuela Arcuri. Nata nel 1977 ad Anagni vicino Frosinone, la donna è ancora di una bellezza da mozzare il fiato e fa invidia alle ventenni. Per metà avellinese, per metà crotonese, Manuela ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo a soli 15 anni facendo la modella per fotoromanzi. Poi è arrivata la specializzazione alla scuola per attori Pietro Sharoff di Roma e successivamente il successo in tv con fiction come Caterina e le sue figlie e programmi quali Sanremo e Carramba che sorpresa! Ma volete vederla da bambina?

Grazie a Serena Bortone e alla Rai che scavano sempre a fondo nel passato degli ospiti portati in televisione, siamo riusciti a recuperare questa fotografia che mostra una piccola Manuela Arcuri. Gli occhioni vispi sono rimasti gli stessi, così com'è lo stesso il nasino alla francese e la bocca, già carnosa all'epoca, a dispetto di tutti i ritocchini che possono aver fatto quelle della sua generazione. E lo spirito? Anche questo è rimasto invariato: sempre giocoso, basta vedere quella tenera linguaccia!

LEGGI ANCHE: Manuela Arcuri esce allo scoperto: "E' stato un gioco malato e perverso"