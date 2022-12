Netflix, la foto delle "due Mercoledì" è virale: Jenna Ortega e Christina Ricci sembrano proprio madre e figlia!

Jenna Ortega e Christina Ricci, protagoniste della serie Netflix "Mercoledì" sono due gocce d'acqua: ecco la foto in cui sembrano davvero mamma e figlia

Mercoledì è la serie Netflix del momento. A una settimana dalla sua uscita, infatti, ha superato il record di Stranger Things 4 del maggior numero di ore guardate nel corso di una settimana da parte degli iscritti alla piattaforma streaming in tutto il mondo. La serie, diretta dal celebre regista americano di Tim Burton, è destinata ad essere presto rinnovata per una seconda stagione e i fan non vedono l'ora di leggere la notizia ufficiale.

I segreti del successo della bella serie televisiva sono tanti: in primis, è dovuto ai personaggi ai quali la serie è ispirata, quelli creati da Charles Addams nel 1938. Esistono, infatti, diverse versioni della Famiglia Addams : dalle vignette a fumetti di Addams alla serie televisiva degli anni Sessanta, fino all'amatissima trasposizione cinematografica del 1991, che ha avuto un sequel nel 1993. In effetti, sono proprio i due film diretti da Barry Sonnenfeld quelli con cui la serie di Tim Burton viene spesso paragonata. Oltre a una caratterizzazione simile dei protagonisti, infatti, la serie e i due film sono accomunati anche dalla presenza del cast della stessa attrice: Christina Ricci.

Netflix, Mercoledì: Jenna Ortega e Christina Ricci nella stessa foto sono due gocce d'acqua!

Bambina prodigio, nota per film iconici degli anni Novanta come Casper e la stessa Famiglia Addams, Christina Ricci ha preso parte a numerosi altri lungometraggi, dimostrando di essere un'attrice talentuosa e flessibile. Molti la ricordano, ad esempio, per il film di Tim Burton Il mistero di Sleepy Hollow, in cui l'attrice ha recitato al fianco di Johnny Depp. Un altro meraviglioso film al quale la Ricci ha preso parte è il thriller biografico diretto da Patty Jenkins Monster, ispirato alla vita della killer Aileen Wuornos, interpretato da una magistrale Charlize Theron. Negli anni successivi, Christina Ricci ha preso parte a tanti altri film, alcuni di successo e altri meno, e ora è tornata a lavorare con Tim Burton a un progetto collegato, per l'appunto, ai film in cui ha recitato da piccola. Se Christina Ricci, nella serie Netflix, interpreta Marilyn Thornhill, il personaggio che interpretava lei da piccola, Mercoledì Addams, ha il volto di Jenna Ortega.

Come potete vedere in questa foto, pubblicata da Jenna Ortega sul suo profilo Instagram, che ritrae la giovane protagonista della serie insieme a Catherine Zeta-Jones, Gwendoline Christie e la stessa Christina Ricci, le due "Mercoledì" sono davvero simili. Per quanto, infatti, nella serie Netflix è la Zeta-Jones a interpretare Morticia Addams, Jenna Ortega e Christina Ricci sembrano proprio madre e figlia. Oltre ad essere due gocce d'acqua, infine, entrambe hanno dimostrato di essere estremamente talentuose. Insomma: Jenna Ortega è la nuova Christina Ricci? Forse sì!

