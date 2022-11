Antonino Cannavacciuolo in lacrime per le tre stelle Michelin poi confessa: "Voglio voltare pagina"

Lo chef più famoso della televisione italiana ha conquistato la terza stella Michelin: in lacrime dopo l'annuncio confessa il suo prossimo obiettivo.

Da qualche anno a questa parte la televisione italiana ha eletto gli chef più importanti d'Italia come veri e propri personaggi del mondo dello spettacolo. Antonino Cannavacciuolo è famoso per la sua cucina che lui stesso definisce "sincera" ma anche per le tante apparizioni in tv. Da Masterchef Italia a Cucine da Incubo, sono tanti i progetti che lo hanno visto protagonista in questi anni coinvolgendo il pubblico a casa.

Il food crea sempre più spazio sui media tra show in tv e anche tutorial sui social network, a scendere in campo sono proprio gli chef stellati. Impossibile non ricordare Cracco, Borghese o Barbieri, quest'ultimo impegnato anche in progetti che si allontanano dal mondo della cucina. Dopo anni di duro lavoro è arrivata anche la terza stella Michelin per Antonino Cannavacciuolo e la sua Villa Crespi.

Lo chef infatti è proprietario di diverse aziende e continua a investire ma il suo primo amore è proprio il ristorante con cui ha conquistato il terzo traguardo. Antonino ha appreso la notizia della terza stella sul palcoscenico dove ad applaudirlo c'era sua moglie e tutta la sua incredibile squadra di lavoro a cui è andato il suo primo pensiero dopo la premiazione.

Antonino Cannavacciuolo rivela: "Volto pagina", ecco cosa farà lo chef da adesso

In occasione di un'intervista al Corriere della Sera lo chef ha ringraziato per la terza stella Michelin precisando che è arrivata negli anni della maturità. Cannavacciuolo non ha intenzione di fermarsi ma al contrario il suo primo obiettivo è quello di far crescere le giovani leve della sua squadra di lavoro guardando appunto al futuro con grande ottimismo.

In molti contestano la sua presenza fissa in televisione ma lui stesso precisa che ha addirittura rinunciato alle ferie per restare al suo ristorante. A quanto pare gli impegni in tv non pregiudicano il suo lavoro ma al contrario lo hanno aiutato a fare investimenti importanti. In tanti quando arrivano a Villa Crespi incontrano lo chef che sembra abbia rinunciato anche ad alcuni progetti in tv. Nonostante tutto lo rivedremo a Masterchef dove ha appena firmato la nuova partecipazione in giuria ma cosa accadrà adesso?

La stella è un grande traguardo e sogno di moltissimi chef in tutto il mondo ma Antonino ha le idee chiare e dice: "Chi mi conosce sa che già sono pronto a voltare pagina". Non manca dunque l'ambizione e uno sguardo attento verso il futuro che lo vedrà ancora una volta protagonista in cucina e non solo.

