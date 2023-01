Influencer più seguiti del 2022: la Ferragni spazzata via proprio da lui

Chi sono i dieci influencer più seguiti del 2022? Ecco la classifica ufficiale che svela la verità sulle preferenze degli utenti Instagram.

Tra i social network più utilizzati in assoluto c'è Instagram che anche i giovanissimi hanno riscoperto dopo anni. Proprio la fascia più giovane della popolazione utilizza questo social che prevede post con foto e video tutti da scoprire ma non solo. A catturare l'attenzione sono anche le storie che raccontano il quotidiano degli utenti. Quale modo migliore per gli influencer del mondo social per pubblicizzare e tenere compagnia i loro follower? Si tratta di un vero boom che non ha intenzione di fare alcun passo indietro ma scopriamo qual è la classifica degli influencer più seguiti nel 2022.

La caccia ai follower è una realtà con cui dobbiamo fare i conti. Per gli influencer che utilizzano i social come lavoro è fondamentale non perdere i propri seguaci come spesso è accaduto ad alcune personalità famose. La classifica ufficiale del 2022 vede Chiara Ferragni solo al secondo posto, scopriamo chi è l'influencer più seguito di tutti.

La classifica degli influencer più seguiti del 2022: dal primo al decimo posto

Al primo posto c'è ancora lui Khaby Lame diventato noto per i divertentissimi siparietti fatti di smorfie sulle cose più banali della vita quotidiana. Il giovanissimo influencer in pochi mesi è riuscito a battere tutti e a conquistare anche nel 2022 il primo posto come influencer italiano più seguito. Al secondo posto troviamo l'inimitabile Chiara Ferragni con il suo fare spontaneo e la sua vita immersa nel mondo della moda. Insieme a lei anche la sua famiglia è famosissima e nonostante la seconda posizione si conferma la donna più seguita in Italia oltre che prima nel mondo dell'imprenditoria digitale.

Terzo posto per Gianluca Vacchi con la sua vita lussuosa e i balletti che continuano a conquistare il web. Quarto posto per Michele Morrone attore e anche stilista italiano. Al quinto posto troviamo l'iconico Valentino Rossi diventato il re della Moto Gp e idolo di intere generazioni. Lo segue Fedez, marito della Ferragni e cantante affermato nel mondo della discografia italiana.

Al settimo posto arriva Mario Balotelli, calciatore e icona di irriverenza e sregolatezza che continua a conquistare i social. Lo segue Belen Rodriguez conduttrice delle Iene e modella amatissima dagli italiani. Il nono e il decimo posto sono occupati da due stelle del calcio, il primo è Gigi Buffon mentre il secondo è Carlo Ancelotti.

