L'aperitivo di Franco Lucia, il papà di Fedez stupisce ancora: "Facilissimo da preparare"

Il papà del cantante è famosissimo sui social per le sue ricette sprint: ecco come preparare un albero di mozzarelline perfetto per gli aperitivi.

Non tutti sanno che l'uomo che appare spesso nelle storie Instagram dei Ferragnez è il papà del rapper che si è dimostrato un vero asso nella manica in cucina. Il profilo di Franco Lucia è seguitissimo soprattutto da chi adora sperimentare nuove creazioni culinarie, ricette succulente e a tema. Proprio in occasione del Natale Franco ha proposto una ricetta che però possiamo utilizzare fino alla fine delle feste natalizie e non solo.

Si tratta di un albero di mozzarelline, ideale per un aperitivo prima di pranzo e cena o per un brunch in famiglia. Insomma un'idea che non possiamo lasciarci sfuggire. Attenzione alla forma, in occasione delle festività Franco ha proposto un albero di Natale ma possiamo trasformare la ricetta in ciò che più ci piace e prepararla durante tutto l'anno.

L'albero di mozzarelline di Franco Lucia: bontà assicurata per il nostro aperitivo

INGREDIENTI:

Mozzarelline piccole

Uova

Origano

Pasta per pizza

Se abbiamo un po' di impasto avanzato possiamo utilizzarlo per questa ricetta ma in alternativa possiamo prepararlo o acquistare una base per pizza già pronta al supermercato. Cominciamo a tagliare in grossi quadrati la base della pizza al centro dei quali poggiamo le nostre mozzarelline. Procediamo creando delle palline di impasto facendo attenzione a non fare troppa pressione e non rischiare di rompere i bocconcini di mozzarella.

Posizioniamo le palline su una teglia nella forma che più ci piace, Franco ha scelto un albero di Natale in tema con il periodo. Una volta pronto rompiamo le uova in una ciotola e con un pennello cospargiamo l'albero così in forno sarà semplice renderlo dorato. Un ultimo tocco di organo e via in forno a 180° per 15 minuti. La mozzarella si scioglierà senza straripare e l'albero sarà pronto. Serviamo come aperitivo prima di pranzo o nel pomeriggio accompagnato da un buon bicchiere di prosecco. In pochi minuti la ricetta sarà pronta e i nostri ospiti affamati saranno accontentati.

