Quali coppie famose hanno allargato la famiglia nel 2022? E quali sono in attesa della cicogna?

Ricordate perfettamente tutte le coppie famose che quest’anno hanno annunciato l’arrivo della cicogna? Ecco un piccolo recap di tutti i bimbi e bimbe nate quest’anno!

Le coppie annunciano sempre con bellissime foto o con delle interviste l’arrivo di un nuovo membro della famiglia. Queste notizie sono sempre liete e dobbiamo dire che il 2022 è stato un anno ricco di nascite! Basti pensare a solo alcuni volti del programma per eccellenza dell’amore: Uomini e Donne. Coppie che si sono conosciute all’interno del programma o che hanno cercato lì l’anima gemella, hanno annunciato l’arrivo della cicogna. Tra i vari personaggi ci sono Claudia e Lorenzo che sono diventati da pochissimo genitori di Maria Vittoria. Collega di trono che però non è rimasto come Lorenzo con la sua scelta è Luigi Mastroianni, diventato poco prima del collega papà di un bellissimo bambino. Anche Cecilia Zagarrigo ha presentato a tutti la sua Mia, così come Nicole Mazzocato il suo Paolo.

Questi sono solo alcuni dei volti di Uomini e Donne che hanno presentato i loro bambini mentre altri ancora li stanno aspettando come ad esempio le sorelle Valli: Beatrice in attesa della sua terza femminuccia mentre Ludovica del suo primo maschietto. O ancora Sophie Codegoni che ha annunciato di essere in dolce attesa della tanto desiderata Celine.

Chi è diventato genitore nel 2022? Ecco tutte le coppie che hanno presentato i loro figli

Alcune coppie sono diventati genitori nel 2022 mentre altri hanno fatto in questo stesso anno il bis! È il caso di Stash, il cantante dei The Kolors che dopo l’arrivo di Grace hanno presentato la piccola Imagine. Anche Clizia Incorvaia è diventata per la seconda volta mamma del piccolo Gabriele, figlio nato dalla sua relazione con Paolo Ciavarro conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Cristina Chiabotto, anche lei rientra nelle mamme bis con l’arrivo di Sophia.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, ballerini di Maria De Filippi hanno accolto invece Romeo Maria che ha reso per la prima volta la coppia genitori. È anche il caso di Chiara Nasti e il calciatore Mattia Zaccagni che hanno già voglia di un altro bambino dopo l’arrivo del bellissimo Thiago. Francesca Ferragni, la sorella della famosissima Chiara, è diventata mamma di Edoardo, rendendo l’influencer per la prima volta zia. Valentino Rossi è pazzo d’amore non solo per la sua Francesca ma anche per Giulietta, prima figlia della coppia.

Insomma sono veramente tantissime le persone che quest’anno hanno moltiplicato il loro amore e non ci resta che aspettare le nascite del 2023: tra le più attese, forse c’è quella di Aurora Ramazzotti soprattutto perché tutti vogliono scoprire il nome che con Goffredo ha scelto per il suo bambino.

