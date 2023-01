Che tempo fa oggi a Avellino e Salerno? La parola agli esperti

Cari lettori di Eccellenze Meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Avellino e Salerno? Vediamolo insieme!

Napoli

A Napoli oggi il clima è sereno. I cieli sono limpidi ed il tasso di umidità si attesta al 70%. Le temperature medie si attestano a 15.62°C, con una temperatura massima di 15.87°C e una minima di 10.12°C. La velocità del vento è abbastanza piano, circa 1,68km/h mentre la percentuale di nuvolosità risulta essere pari al 4%. In base al bel meteo di oggi a Napoli, c'è molto da fare. Potete andare al parco per una passeggiata, praticare sport all’aria aperta come corsa o bici e godervi il sole nel cortile di casa. Con le temperature abbastanza miti, si può inoltre visitare un museo della città oppure prendere un caffè al bar sulla terrazza. Certo è che potrete godervi la bella giornata qualunque attività scegliate.

Avellino

Il clima a Avellino è sereno con cieli chiari. L'umidità è del 60%, e la temperatura media è di 14,55°C; la temperatura minima registrata è di 7,14°C mentre quella massima raggiunge i 15,07°C. La velocità del vento é attualmente di 1,8 km/h con una percentuale critica di nuvolosità pari al 7%. Con un meteo così piacevole a Avellino, puoi iniziare la giornata con fare una lunga passeggiata, godendoti la temperatura mite e i cieli tersi. Puoi anche praticare un po' di sport all'aperto, approfittando della leggera brezza proveniente da nord-est. Per finire la giornata divertendoti assieme agli amici o a chi ami, delle attività come andare al cinema oppure prendere qualcosa freddo ed uscire per una bella chiacchierata sarebbero perfette!

Caserta

A Caserta è sereno, il cielo è limpido. Il tasso di umidità è del 68%, con una temperatura media di 15,66°C. La temperatura minima registrata è stata 7,96°C e la massima 16,31°C. Le condizioni meteorologiche sono calme e c'è una percentuale di nuvolosità del 5%. A oggi, le condizioni meteorologiche a Caserta sono calme con un cielo limpido e poca nuvolosità. La temperatura varia tra un minimo di 7,96°C e un massimo di 16,31°C ed ha una temperature media di 15,66°C. Si consiglia quindi di godersi la serenità della giornata facendo attività all'aperto come ad esempio passeggiate in riva al mare, escursioni nei dintorni nature e picnic nei prati!

Salerno

Il clima a Salerno è parzialmente coperto. Ci sono poche nuvole e l'umidità è del 64%. La temperatura media si aggira intorno a 12,99 gradi Celsius, con una minima di 4,82 gradi Celsius e una massima di 13,19 gradi Celsius. La velocità del vento è di 1.76 km/h e la percentuale di copertura nuvolosa è del 14%. In base a questo meteo, oggi a Salerno c'è un clima parzialmente coperto. Il tasso di umidità è del 64%, con una temperatura media di 12,99 gradi Celsius e temperature minime e massime rispettivamente di 4,82 e 13,19 gradi Celsius. La velocità del vento è inoltre di 1.76 km/h con un 14% di copertura nuvolosa. Considerando tali condizioni atmosferiche oggi puoi dedicarti a diverse attivitá: passeggiate in natura all'aria aperta o escursionistiche più impegnative, fare sport come running o bici oppure svolgere attivitá ludiche all'aperto come picnic al parco o gite fuori porta vicino alla tua zona.

Benevento

Il clima a Benevento è chiaro con un cielo sereno. L'umidità è del 70%, la temperatura media è di 14,49°C, la temperatura minima è di 7,07°C e la temperatura massima è di 15,26°C. La velocità del vento è di 2,99 km/h ed il livello di nuvolosità si attesta al 6%. In base a questo meteo possiamo fare molte attività all'aria aperta, come una passeggiata o andare in bici nel parco. Si può anche sfruttare il clima mite per fare un picnic in famiglia nella natura circostante. La temperatura e l'umidità medie rendono anche questo giorno ideale per dedicarsi al jogging o al yoga all'aperto.

Paeestum

Per la città di Paestum il tempo è sublimemente sereno. Il cielo è limpido, con una copertura nuvolosa del 7%. La temperatura è mite, con una media di 16.36° ed un minimo di 8.88° e massimo 16.46°C. L'umidità raggiunge il 65%, e la velocità del vento si attesta a 1.92 Km/h. Quindi oggi puoi goderti le bellezze della località in compagnia degli amici o portare avanti qualche attività all'aperto come lo sport o andare al mare ad esempio!