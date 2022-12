Lorenzo Ricciardi e Claudia Dionigi raccontano alcune curiosità sulla figlia Maria Vittoria: "È stata una grande emozione"

Claudia Dionigi e Riccardo presentano la piccola Maria Vittoria e iniziano a svelare qualche curiosità sulla loro nuova vita da neogenitori.

Dopo diversi percorsi a Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi ha conosciuto la donna della sua vita che oggi è mamma di sua figlia Maria Vittoria. La coppia è andata a convivere sin da subito e dopo alcuni anni in cui si sono mostrati sui social più felici che mai è arrivato l'annuncio che tutti i fan aspettavano. Claudia ha confessato che non è stato facile e che Maria Vittoria ha tardato per un po' non solo ad arrivare ma anche a nascere! La bimba stava forse troppo comoda nel pancione mentre i genitori non vedevano l'ora di conoscerla. Lorenzo durante tutto il parto di Claudia ha tenuto informati i suoi follower: ha raccontato che prima di entrare in travaglio è riuscita a riposare e poi, è arrivata lei, 3710 di amore puro. La prima foto che ha pubblicato di sua figlia è di un piedino, i due ancora non hanno mostrato la bambina sui social anche le la foto di famiglia è tempestivamente arrivata.

Tantissime sono state le persone del mondo di Uomini e Donne che si sono congratulate con la coppia e soprattutto complimentate per la piccola arrivata. Lorenzo ha ovviamente, anche in questa occasione, fatto il burlone. Durante il parto si è scattato una foto in cui ha visto il momento in cui stava uscendo la testa. Completamente sbiancato, sembra che si sia dovuto allontanare in quanto, forse, non era pronto a vedere certe scene.

Claudia Dionigi racconta la grande emozione vissuta con Maria Vittoria

I due in questo momento si stanno dedicando alla nuova arrivata. Tantissime sono le storie che postano in cui coccolano la propria bambina, la cullano e la fanno addormentare. Claudia ha ammesso che ha il cuore colmo di gioia quando vede il suo compagno che culla la sua bambina. Ammette di essere in questo momento molto stanca ma che ha provato un'emozione fortissima quando Maria Vittoria...

Si è attaccata subito! Non è una cosa scontata che i bimbi imparino subito ad attaccarsi per nutrirsi, Maria Vittoria non solo è stata bravissima ma sembra aver gradito particolarmente il latte della mamma.

LEGGI ANCHE:Uomini e Donne, Claudia Dionigi ad un passo dal parto scrive una lettera al suo compagno: parole amare per Lorenzo Ricciardi