Mare Fuori 3, la sorpresa degli attori per Capodanno: i fan sono senza parole

Cosa hanno combinato gli attori di Mare Fuori a Capodanno? Ecco le Foto che hanno letteralmente scatenato i fan della serie.

A febbraio una delle serie tv più attese di tutte è Mare Fuori che con l'arrivo su Netflix della scorsa estate ha conquistato anche il pubblico delle piattaforme digitali. La terza stagione sorprenderà i fan come anticipano i primi spoiler e soprattutto la certezza della presenza di Giacomo Giorgio, attore che abbiamo amato in Sopravvissuti qualche mese fa in prima serata su Rai Uno. I protagonisti del carcere minorile più famoso d'Italia torneranno con le loro avventure ma prima hanno deciso di regalare alcuni scatti inediti ai fan in occasione di Capodanno.

Tutto sembra pronto per la terza stagione che vede protagonisti ancora una volta i giovani volti della fiction e del cinema italiano. Confermata anche la presenza di Carolina Crescentini nei panni della direttrice del carcere. Sono tantissimi gli interrogativi aperti lasciati dalla seconda stagione della serie e non resta che attendere il debutto della terza stagione che dovrebbe svelarli tutti. Cosa è successo nella notte di Capodanno? Scopriamo gli scatti esilaranti degli attori di Mare Fuori che hanno infiammato il web.

Gli attori di Mare Fuori sorprendono a Capodanno: i fan non vedono l'ora

Gli scatti pubblicati dagli attori di Mare Fuori nella notte di San Silvestro hanno letteralmente scatenato i fan che non stanno più nella pelle. Protagonisti dei festeggiamenti erano Giacomo Giorgio, Nicolas Maupas, Valentina Romani e Nicolò Galasso. I quattro attori si sono riuniti insieme ad alcuni amici per trascorrere il classico cenone di Capodanno e lasciarsi andare ai festeggiamenti. I fantastici quattro hanno scatenato i fan con le loro foto aumentando l'attesa per la seconda stagione.

Non è un mistero infatti che i giovani attori siano molto amici anche fuori dal set e che spesso trascorrono momenti di relax insieme. A destare più scalpore è ovviamente la coppia della Romani e di Maupas che nella serie interpretano Naditza e Filippo. Come andrà a finire la loro storia d'amore? Lo scopriremo molto presto anche se alcune voci di corridoio anticipano un addio che potrebbe stravolgere gli equilibri della serie. Non resta che attendere febbraio per essere sintonizzati su Rai Due in attesa dei nuovi episodi di Mare Fuori che successivamente sarà pubblicata anche su Netflix.

